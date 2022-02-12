Начался телефонный разговор Байдена с Путиным

Главный вопрос переговоров – российская агрессия России против Украины.
Около 18:00 субботы, 12 февраля, начался телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Главная тема разговора — возможное российское военное вторжение в Украину.
Ранее сообщалось, что разговор должен был состояться в понедельник, 14 февраля. Однако американская сторона настояла, чтобы он состоялся раньше.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину, однако отметил, что предупредил кремлевского лидера о неподъемных последствиях для экономики РФ в таком случае.
Перед разговором с Байденом Путин больше полтора часа говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном — также о российской агрессии против Украины.
Агентство France-Presse сообщило, что Макрон проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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