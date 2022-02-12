"Евровидение-2022": смотрите онлайн-трансляцию финала нацотбора

Скоро станет известно имя представителя Украины на конкурсе.

Сегодня, 12 февраля, в 18:30 начнется финал Национального отбора на "Евровидение-2022".

Как известно, в финал прошло восемь исполнителей и групп. Так, за право представлять Украину в итальянском Турине сразятся Michael Soul, Barleben, ROXOLANA, CLOUDLESS, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra и WELLBOY. В прямом эфире финалисты вживую споют и продемонстрируют свои постановки.

Посмотреть онлайн-трансляцию финала можно здесь:

А сайт ТСН.ua ведет еще и текстовую онлайн-трансляцию Нацотбора, где зрители могут следить за ходом событий на конкурсе и первыми узнать имя победителя.

Напомним, организаторы получили 284 заявки на участие в Нацотборе на "Евровидение-2022". 17 января было объявлено 27 участников, попавших в лонглист. Среди них члены жюри сформировали восьмерку финалистов.

Финал состоится в формате телевизионного концерта в прямом эфире общественного телеканала UA:ПЕРШИЙ.

Ведущими шоу стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Читайте также: