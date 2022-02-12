Перевод часов: когда Украина переходит на летнее время

Перевод часов: когда Украина переходит на летнее время

В стране дважды в год переводят стрелки часов.

В Украине в последнее воскресенье марта 2022 года переведут часы на летнее время.

Когда и в какую сторону переведут часы, пишет ТСН.ua.

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В этом году последнее воскресенье марта-2022 приходится на 27 число. Стрелки часов в летнее время переводят на час вперед. Таким образом, в 03:00 стрелки часов переведут на 1 час. – на 04:00.

К слову, современные смартфоны самостоятельно справятся с этим, если в нем настроен соответствующий часовой пояс.

Следует отметить, что переход на летнее и зимнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года. По документу, стрелки часов переводятся два раза в год: в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Напомним, в парламенте уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной 2021-го. 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает установку и закрепление на территории Украины единого киевского времени, а также отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелокчасов. Однако тогда Верховная Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила на доработку.

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