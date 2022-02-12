Переведення годинників: коли Україна переходить на літній час

Переведення годинників: коли Україна переходить на літній час

В країні двічі на рік переводять стрілки годинників.

В Україні в останню неділю березня 2022-го переведуть годинники на літній час.

Коли і в який бік переведуть годинники, пише ТСН.ua.

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Цього року остання неділя березня-2022 припадає на 27 число. Стрілки годинника на літній час переводять на годину вперед. Таким чином о 03:00 стрілки годинника переведуть на 1 год. - на 04:00.

До слова, сучасні смартфони самостійно впораються з цим, якщо у ньому налаштовний відповідний часовий пояс.

Слід зауважити, що перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. За документом, стрілки годинника переводяться два рази на рік :в останню неділю березня і в останню неділю жовтня.

Нагадаємо, у парламенті вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була навесні 2021-го. 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроєкт передбачає встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу, а аткож відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Проте тоді Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону в другому читанні і відправила на доопрацювання.

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