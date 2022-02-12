"Евровидение-2022": текстовая онлайн-трансляция финала нацотбора

Сегодня станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Сегодня, 12 февраля, в 18:30 начнется финал национального отбора на "Евровидение-2022".

Как известно, в финал прошли 8 исполнителей и коллективов. Так, за право представлять Украину на международном музыкальном первенстве сразятся Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию нацотбора, где зрители могут следить за ходом событий на конкурсе и первыми узнать имя победителя.

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