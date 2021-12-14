Зухвала Олена Шоптенко у сорочці на оголене тіло засвітила бюст

Танцівниця знялася у провокаційній фотосесії.

Українська танцівниця, головна хореографиня "Танців з зірками" Олена Шоптенко зачарувала прихильників новою атмосферною фотосесією.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася чорно-білими кадрами, на яких постала у білосніжній сорочці, штанах та з метеликом на шиї. Вбрання Олени трохи приспущене так, що дещо засвітило її бюст.

instagram.com/alena_shoptenko

Авторкою фотосесії виступила Катерина Кондратьєва. "Змінила спортивний костюм на смокінг. І як тепер вибрати фото?" – підписала світлини Шоптенко.

instagram.com/alena_shoptenko

Своєю чергою шанувальники танцівниці завалили її компліментами та навіть порівняли з богинею: "Вау! Неймовірна краса!", "розкішний костюм на розкішній жінці", "мені завжди подобалися витончені жінки".

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