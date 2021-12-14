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Випуск ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року

Новини світу: на сході Іспанії через сильні дощі річка Ебро вийшла з берегів

Сюжети випуску

Протест ФОПів, жертви торнадо, тиждень читання та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року

                           

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