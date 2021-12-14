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Випуск ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року
Випуск ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року
Новини світу: на сході Іспанії через сильні дощі річка Ебро вийшла з берегів
Сюжети випуску
Новини світу: на сході Іспанії через сильні дощі річка Ебро вийшла з берегів
Перший Національний тиждень читання – бібліотеки пропонуватимуть акції | Новини України
Точно підтверджено принаймні 90 смертей через торнадо в США | Новини світу
Італійці навчатимуть українців обрати якісну оливкову олію і справжнє вино | Новини світу
Новини світу: в Індонезії десятки тисяч людей повибігали на вулиці через підземні поштовхи
ДТП у Луцьку: 16-річному водію, який в'їхав у натовп, обиратимуть запобіжний захід
Новини світу: в Угорщині семеро людей загинули в автотрощі за участю автобуса
Новини Києва: під Верховною Радою знову мітингують підприємці
Іноземцям, які воювали на Донбасі, буде простіше отримати громадянство України
Вибух у Львові: подальшу долю будинку вирішуватиме спеціальна комісія
На трасі "Київ-Чоп" поблизу селища Ожидів через негоду утворився 10-кілометровий затор
ДТП через ожеледицю: в Луганській області перекинувся пасажирський мікроавтобус
На Прикарпатті двоє людей загинули в авто під колесами потяга | Новини України
Новини України та світу | Випуск ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року (повна версія)
Протест ФОПів, жертви торнадо, тиждень читання та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 14 грудня 2021 року
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