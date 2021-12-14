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Выпуск ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года

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Выпуск ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года

Новости мира: на востоке Испании из-за сильных дождей река Эбро вышла из берегов

Сюжеты выпуска

Протест ФЛП, жертвы торнадо, неделя чтения и другое, - в выпуске ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года

                           

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