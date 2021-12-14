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Выпуск ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года
Выпуск ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года
Новости мира: на востоке Испании из-за сильных дождей река Эбро вышла из берегов
Сюжеты выпуска
Новости мира: на востоке Испании из-за сильных дождей река Эбро вышла из берегов
Первая Национальная неделя чтения – библиотеки будут предлагать акции | Новости Украины
Точно подтверждено по меньшей мере 90 смертей из-за торнадо в США | Новости мира
Итальянцы научат украинцев выбрать качественное оливковое масло и настоящее вино | Новости мира
Новости мира: в Индонезии десятки тысяч людей выбежали на улицы из-за подземных толчков
ДТП в Луцке: 16-летнему водителю, который въехал в толпу, будут выбирать меру пресечения
Новости мира: в Венгрии семь человек погибли в автотроще с участием автобуса
Новости Киева: под Верховной Радой снова митингуют предприниматели
Иностранцам, воевавшим на Донбассе, будет проще получить гражданство Украины
Взрыв во Львове: дальнейшую судьбу дома будет решать специальная комиссия
На трассе "Киев-Чоп" около поселка Ожидов из-за непогоды возникла 10-километровая пробка
ДТП из-за гололеда: в Луганской области перевернулся пассажирский микроавтобус
На Прикарпатье два человека погибли в автомобиле под колесами поезда | Новости Украины
Новости Украины и мира онлайн | Выпуск ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года (полная версия)
Протест ФЛП, жертвы торнадо, неделя чтения и другое, - в выпуске ТСН.12:00 за 14 декабря 2021 года
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