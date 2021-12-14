"Динамо" U-19 дізналося суперника в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

"Динамо" U-19 дізналося суперника в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

"Біло-сині" проведуть матч на виїзді 8 або 9 лютого.

У вівторок, 14 грудня, у швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування стикових матчів Юнацької ліги УЄФА.

На цьому етапі виступатиме київське "Динамо" U-19, яке фінішувало другим на груповій стадії Шляху Ліги чемпіонів.

За підсумками церемонії жеребкування, у стиковому матчі кияни зіграють проти "Депортіво" U-19 (Іспанія).

Вісім одноматчевих протистоянь відбудуться 8/9 лютого. Переможці Шляхи чемпіонів країн грають удома.

Клуби з однієї асоціації не можуть зіграти один з одним.

Вісім переможців стикових матчів приєднаються до 1/8 фіналу до переможців восьми груп Шляху Ліги чемпіонів.

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