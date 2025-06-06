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Agroind — ключ до енергетичної незалежності українського фермерства Новини компаній
Українські фермерські господарства змінюють свою стратегію — від енерговитрат до енергоефективності. Агрохолдинг Agroind, у який входить 3 підприємства, які займаються тваринництвом (ТОВ «Агроінд»), овочівництвом (ТОВ «Лібера Ленд) та рослинництвом ( ПП «Агрофірма Хлібодар»), які знаходяться у Дніпропетровській області, під керівництвом генеральної директорки Аліни Костюк, впроваджує сучасні агровольтаїчні системи, поєднуючи вирощування зернових та тваринництво з виробництвом сонячної енергії.
В умовах воєнного стану, енергетичних криз та періодичних блекаутів фермерські підприємства шукають рішення для автономного енергопостачання. Агровольтаїка, яка поєднує сонячні панелі з сільським господарством, дозволяє зменшити витрати на електроенергію та підвищити стійкість виробничих процесів.
Agroind сьогодні експлуатує сонячну електростанцію потужністю 184 кВт, яка забезпечує роботу комбікормового заводу, систем вентиляції та обігріву у свинарських корпусах.
За словами Аліни Костюк, агровольтаїка стає стратегічним напрямом розвитку українського фермерства:
«Ми бачимо в цьому не лише можливість зекономити, а й забезпечити стабільність наших виробництв у найскладніші часи. Сонячна енергія вже сьогодні допомагає нам бути автономними, а в майбутньому — стане драйвером відновлення економіки».
Окрім економічних вигод, агровольтаїка сприяє зменшенню вуглецевого сліду, створенню нових робочих місць у сільських громадах і підвищенню енергетичної незалежності України.
Нагадаємо, що одне з підприємств Агрохолдингу, а саме ТОВ «Лібера Ленд» була відзначена премією Вибір Споживача 2023 від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру.
https://ukr-centr.com.ua/tov-libera-lend-otrimalo-nagorodu-vibir-spozhivacha-2023