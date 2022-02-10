"АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про додатковий тиск на суд у справі проти податкової

"АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про додатковий тиск на суд у справі проти податкової

Третій апеляційний адміністративний суд, де розглядалася справа рентних платежів у 2015-2019 роках між податковою та компанією "АрселорМіттал Кривий Ріг", відмовив підприємству у клопотанні про відмову закрити провадження за скаргою прокуратури. Це є порушенням європейських норм – адже у європейській судовій практиці участь прокуратури в цивільних справах вважається здійсненням додаткового тиску на суд.

Про це йдеться у офіційному повідомленні компанії.

"Європейський суд з прав людини неодноразово підтверджував, що, беручи участь у справі, прокурор навіть фактом своєї появи в судовому процесі дозволяє посилити позицію тієї чи іншої сторони, що порушує статтю 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини – гарантоване право на справедливий суд", - наголосили у компанії.

На думку адвоката "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ігоря Нагая, суд надав можливість представникам підприємства детально пояснити свою позицію на сьогоднішньому засіданні, зокрема, завдяки значній увазі суспільства й засобів масової інформації до цієї резонансної справи.

"Податкові спори повинні вирішуватися за принципом змагальності в суді, а не з допомогою правоохоронців. Аргументами мають бути положення закону та наукові докази, а не кон’юнктурні цілі чи силовий тиск. Ми впевнені у фаховій експертизі на підтримку нашої позиції та будемо захищати свою правоту. Сподіваємося, що Україна все ж є країною, де міжнародний інвестор може розраховувати на принцип верховенства права", – сказав Артем Філіп’єв, заступник генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" з адміністративних питань.

Нагадаємо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки "Арселор Міталл Кривий Ріг", за вимогою податкової служби. У компанії звернулися до суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте податкова служба подала апеляцію.

А вже через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби. У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.

Своєю чергою Федерація роботодавців України оприлюднила офіційну заяву з вимогою до влади припинити тиск на вітчизняний бізнес і втручатися у його діяльність, адже такі дії держави лише продовжують погіршувати економічну ситуацію та інвестиційну привабливість країни.

Нардеп Кіра Рудик, коментуючи ситуацію, заявила, що влада у часи економічної кризи та воєнної загрози має підтримувати платників податків, а не заважати їм працювати. А нардеп Ярослав Железняк заявив, що влада перетворила БЕБ та ДБР у інструменти тиску на бізнес.

