Молочні підприємства України виступають за вільну торгівлю з Польщею

Попри політичний конфлікт між Україною та Польщею по зерну, молочні підприємства виступають за вільну торгівлю з Польщею та проти будь яких її обмежень, повідомляє виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дидур.

"Ми — за безперешкодну вільну торгівлю і конкуренцію з поляками. Сподіваюся, це стане сигналом для урядів і бізнесів усіх країн ЄС, що молочний бізнес зацікавлений не в протистояннях та конфронтації, і точно не в нагнітанні політичної ситуації між країнами", — каже він.

За словами Арсена Дидура, представники Міністерства аграрної політики Польщі і єврокомісар ЄС Януш Войцеховський також виступають за вільну торгівлю між Україною та Польщею у молочному секторі, за конкуренцію, та за те, щоб кожен виробник у рівних умовах доводив споживачу, що варто купувати саме його продукцію.

Підтверджують бажання партнерства та вільної торгівлі між Польщею і Україної виробники молочної продукції. "Поляки з нами абсолютно солідарні в тому, що молочна продукція повинна вільно рухатись з ЄС в Україну, з України в ЄС", — каже Андрій Табалов, генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

Українська та польська молочні галузі розуміють одна одну і готові йти разом, вважає Валентин Запорощук, голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату. "Польські молочні асоціації дуже активно просувають продукцію на нові ринки, а польські переробники займають лідируючі позиції в Європі. Тому нам потрібно брати поляків в партнери, в друзі. І разом з ними розвивати нашу галузь. Вони в цьому теж зацікавлені", — стверджує він.

Нагадаємо, під час Міжнародного форуму молочних кооперативів у польському Білостоці, який проходив 20-21 вересня цього року, СМПУ та польські молочні асоціації закликали уряди України та Польщі до конструктивного діалогу задля блага обох країн.