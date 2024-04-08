На українських АЗС масово недоливають бензин – дослідження

Експерти Інституту споживчих експертиз оприлюднили результати дослідження стосовно точності наливу бензину на українських АЗС і відповіли на питання, чи справді зараз дійсно існує проблема з недоливом. Не секрет, що майже кожен власник в авто в Україні хоч раз в житті стикався з проблемою недоливу пального, адже для власника заправки це найпростіший спосіб отримати додатковий не задекларований прибуток.

Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (ОККО, WOG, UPG, KLO, PARALLEL), а також в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE). І насамкінець, для контрасту, заміряли точність відпуску на одній з нелегальних «бочок». Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на перевірку. Результати виявилися шокуючими.

Зразки бензину А-95, придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було визначено, що в семи (!) з тринадцяти перевірених мереж недолив складав більше, ніж 0,5%. В деяких випадках – набагато більше.

Результати експерти розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%). В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

Зокрема, державна мережа УКРНАФТА виявилася єдиною, в якій зафіксовано перелив, на 0,4%. Тобто по факту, за ціною стели цієї мережі, виходить додаткова знижка 21 коп./літр. Ніби дрібниця, але приємно. Друге місце – у компанії WOG. І хоча тут і не дарують нічого, але недолив склав всього 0,05%, тобто 3 копійки на літрі. Знаючи, як сучасні компанії відносяться до своєї економіки, можна припустити, що це і є точна вартість крапель, які випадають з пістолета, поки клієнт несе його до баку. Мінімальні значення виявлено також у столичної KLO та східно-української мережі PARALLEL, по 0,15% або 8 коп./літр. Вклалися в нормативи і інші лідери ринку – ОККО та UPG, але відрив у два рази більший, ніж у конкурентів, відповідно, 14 та 16 коп./літр.

У аутсайдерів картина набагато сумніша. АЗС мереж BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Втім, рекордсменом прогнозовано виявилася нелегальна «бочка», на якій залили менше майже на 5 відсотків, або 2 гривні 30 коп.! А на другому досить несподівано опинилася полтавська BVS, в якій клієнти не доотримають 4,4% оплаченого бензину, або 2 гривні 24 копійки на літрі. У інших учасників недолив склав в діапазоні від 1 до 2-х відсотків, в перерахунку від 55 копійок до гривні на літрі бензину.

Як зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, «можна припустити, що у деяких мережах дискаунтерів недолив де-факто став бізнес-моделлю, щоб показати нижчу ціну на стелі. Якщо порахувати фактичну вартість літру: від ціни топ-мереж відняти персональну знижку клєнтів, а до ціни певних дискаунтерів додати вартість недоливу, то різниця складе всього 1.5-2 гривні». Подробиці на www.expertise.in.ua.