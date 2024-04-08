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Обстріл Запоріжжя: ракета влучила у підприємство – троє загиблих (фото)

Обстріл Запоріжжя: ракета влучила у підприємство – троє загиблих (фото)

Обстріл Запоріжжя 8 квітня 2024 року / Фото: Офіс Генерального прокурора

Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

Російські окупанти вдень, 8 квітня, вгатили по Запоріжжю.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Ворожа ракета влучила по одному із підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Обстріл Запоріжжя 8 квітня 2024 року / ©
Обстріл Запоріжжя 8 квітня 2024 року
Обстріл Запоріжжя 8 квітня 2024 року / ©
Обстріл Запоріжжя 8 квітня 2024 року

Нагадаємо, що журналістка ТСН зазнала поранення під час зйомок у Запоріжжі.

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