Обстріл Запоріжжя: ракета влучила у підприємство – троє загиблих (фото)

Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

Російські окупанти вдень, 8 квітня, вгатили по Запоріжжю.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Ворожа ракета влучила по одному із підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні прокуратури.