Обстріл Запоріжжя: ракета влучила у підприємство – троє загиблих (фото)

Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.
Російські окупанти вдень, 8 квітня, вгатили по Запоріжжю.
Про це передає Офіс генпрокурора.
Ворожа ракета влучила по одному із підприємств міста. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, що журналістка ТСН зазнала поранення під час зйомок у Запоріжжі.
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