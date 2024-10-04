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Очільник ДТЕК Тімченко отримав нагороду Global Good Awards як лідер року

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Очільник ДТЕК Тімченко отримав нагороду Global Good Awards як лідер року

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко отримав нагороду «Лідер року» від Global Good Awards, повідомляється на сайті міжнародної премії.

Заснована у 2015 році премія Global Good Awards нагороджує компанії, неурядові організації, благодійні фонди та соціальні підприємства по всьому світу, які прокладають шлях до сталого розвитку та етичного лідерства. 

Нагородами відзначають лідерів, які досягають великих результатів та надихають інших, зазначають організатори. 

Нагородами від Global Good Awards в різні роки відзначались EY, Samsung, Octopus Energy, EarthWatch Europe, Canon, WWF, UBS, Microsoft, Save the Children та інші. 

Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

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