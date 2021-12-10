Отримати 1000 грн від Президента можна в А-Банку

Уряд ухвалив постанову про виплату 1000 грн допомоги українцям.

А-Банк реалізував можливість оформлення віртуальної картки єПідтримка для отримання 1 000 грн від Президента.

Президентом України ініційовано програму підтримки бізнесу, який зазнав втрат під час карантину. Держава вдячна тим людям, які вакцинувались, і пропонує за рахунок коштів, наданих за участь у кампанії вакцинації, підтримати бізнес зі сфери культури, спорту, перевезень, який найбільше постраждав під час карантину. Кожен матиме вибір, на що витратити 1000 грн, — книги, квитки в театр, на концерт тощо".

9 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про виплату 1000 грн допомоги українцям. Отримання допомоги відбуватиметься через механізм видачі коштів на віртуальну картку єПідтримка. А-Банк відразу після ухвалення постанови надає можливість українцям відкрити рахунок для отримання виплати — оформити картку єПідтримка.

Картку єПідтримка можна оформити в А-Банку двома способами.

В мобільному додатку ABank24: у гаманці серед своїх карток вибрати картку єПідтримка, на барабані обрати меню “Картка єПідтримка” та натиснути кнопку “Отримати”. У відділенні А-Банку: повідомити співробітнику Банку, що вам потрібна віртуальна картка єПідтримка.

Оформлення цієї картки безкоштовне. Не буде жодної плати за обслуговування.

Після оформлення картки вже 19 грудня у застосунку Дія можна обрати створений в А-Банку рахунок та надіслати заяву для нарахування 1000 гривень. Виплати отримають усі громадяни України, які мають повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, незалежно від того, коли вони вакцинувалися. Послуга не працює з сертифікатами, які згенеровані на порталі або отримані в сімейного лікаря. Лише із сертифікатом у застосунку Дія.

Критерії отримання виплати:

вік 18+;

вакцинація двома дозами й наявність "зеленого" COVID-сертифіката у застосунку Дія;

громадянин України.

Витрати 1000 грн можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна категорії. А-Банк розпізнає їх при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів — чотиризначний код, який закріплений за категорією бізнесу. При оплаті карткою єПідтримка він має збігтися з одним з кодів. Отже витратити гроші на інші цілі, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою — буде неможливо. Наприклад, при спробі сплатити карткою в магазині одягу Банк оплату не проведе, оскільки ця торгова точка має МСС-код "Одяг". Але при сплаті за квиток на потяг чи книги платіж пройде, оскільки ця торгова точка має відповідний МСС, що підпадає під програму єПідтримки.

Гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання, якщо за 4 місяці гроші не будуть витрачені, рахунок закриють, а гроші повернуться в держбюджет.

Про А-Банк:

А-БАНК представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку – надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України – 232 відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

За новинами А-Банку слідкуйте на офіційних сторінках Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Дія:

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн більше 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 15 своїх цифрових документів та 12 послуг.

Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження, довідка переселенця (ВПО) та COVID-сертифікати. Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.