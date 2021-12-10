Мама Максимка просить допомоги в лікуванні сина

Дитина має важку форму ДЦП, від якої рятує реабілітація.

До редакції ТСН.ua звернулась мама Максимка Копилова, який за місяць буде святкувати лише свій третій день народження, але життя його дуже відрізняється від однолітків через його діагноз.

«Прошу вашої допомоги в збиранні коштів на реабілітацію для мого синочка Максима. У віці 8 місяців нам поставили діагноз ДЦП, який доповнили супутні діагнози. І для покращення стану мого синочка показані курси реабілітації. За умови їхнього проходження лікарі дають сприятливі прогнози у лікуванні», - каже мама малюка.

Такий стан дитини спровокували важкі пологи, за якими почалася реанімації і боротьба за життя Максимка.

«Вагітність минала добре, але вже на останньому місяці стало погано, просила лікаря зробити УЗД, але він запевнив, що все добре. Коли почалися вже перейми та слухали сердечко дитини, воно вже прискоренно билося, через 5 годин після пологів Максюшу забрали до реанімації на штучне дихання, саменький дихати не міг. В реанімації в нас почалися судоми, але вони швидко минули», - пригадує жінка.

Стан дитини згодом покращився, лікарі, батьки не здавались, Максим робив значні успіхи, тож лікарі спробували у 4 місяці стимулювати мозок, але це лише дало поштовх назад, у дитини почалися епілептичні напади.

«На жаль, довелося вести боротьбу з судомами, кожен напад він давав відкат в розвитку назад, у віці 8 місяців ми звернулися за допомогою до «Охматдиту», де нам допомогти зупинити судоми та встановили діагноз ДЦП, тетрапарез, епілепсія, затримка психо-мовно розвитку, вальгусна деформація стоп. У віці 9 місяців судоми минули, лікар невролог дозволив ходити на реабілітацію», - розповідає мама.

Цього шансу родина не могла втратити, вони почали возити дитину на лікування до спеціальних закладів, це дало позитивні результати. Його тіло і мозок ще маленькі і пластичні, тож здатні вчитись, виправлятись. Але цим потрібно правильно керувати, що можуть зробити лише кваліфіковані спеціалісти.

«Ми не втрачаємо надію встати на ніжки та зробити перші свої кроки. В 1,4 рочка ми поїхали на нашу першу реабілітацію. Лікарі нам дають шанс стати на ніжки, але для цього потрібно проходити реабілітації 4-6 разів на рік, курс нашої однієї реабілітації коштує понад двадцять тисячі, ми змушені звернутися до вас за допомогою, ми так хочемо зробити свої перші кроки. Дуже прошу вашої допомоги в збиранні коштів на реабілітацію», - благає мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4991 5585 3342 Копилова Оксана

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