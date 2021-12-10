Оля Полякова вперше розповіла про свого батька і що з ним сталося

Оля Полякова вперше розповіла про свого батька і що з ним сталося

Про рідну людину артистка говорить вкрай рідко.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова майже ніколи не говорила про свого батька і не згадувала його в інтерв'ю.

Та у новому випуску шоу "Взрослые девочки" артистка поділилася подробицями життя близької людини. За словами Полякової, у її батька був ідеальний слух. Він міг взяти будь-який музичний інструмент, навіть який він до цього у руках не тримав, і після п'яти хвилин міг чудово на ньому музикувати.

Однак його батьки не підтримали любов сина до творчості:

"Його засунули до медінституту. Там він не хотів навчатися. Природно, їздив по весіллях, там класно заробляв, батьки це не сприймали, змушували його. Він не хотів займатися, не вчився, вони його "чмирили", він почав підбухувати, йти від цієї всієї "довбані" і дуже погано закінчив", - поділилася Полякова.

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