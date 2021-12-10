Оля Полякова пригадала, як її образив відомий російський режисер

Також зірка розповіла, як одного разу її обізвав "дуплом" звукорежисер.

Відома українська співачка Оля Полякова відверто поділилася, через що свого часу комплексувала.

Так, знаменитість розповіла, як одного разу її образив відомий російський режисер – Ігор Крутой. Це трапилося в Монако, куди зірку разом з чоловіком запросили на день народження. На святі Олі дозволили заспівати. Перед виступом зірки Ігор Крутой разом зі своєю дружиною покинули залу.

"Вадик мій говорить йому: "Залишайтеся, зараз моя Оля співатиме!" А він сказав, що йому немає там що слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу, та й пішов собі", - розповіла Оля у новому випуску YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Взрослые девочки".

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Артистка пригадує, що після цієї витівки режисера вона довго працювала над собою. Їй знадобилося чимало часу, аби позбутися комплексів.

"Не думаю, що я мала почути цю фразу. Не потрібна вона була", – підсумувала Полякова.

Також Оля пригадала ще один прикрий інцидент. Тоді її образив звукорежисер. Вона прийшла записувати свою нову пісню, а він її назвав "дуплом".

"В студії сидів такий звукорежисер і сказав: "О, знову дупло прийшло співати". І все, цього дня я нічого не записала. Я записувала пісні по пів року, бо я боялася щось видати. Я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом", - говорить зірка.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

До слова, наразі Олю складно чимось образити. Так, вона має чимало фанів, які нею захоплюються. Вона знає, що її музику точно будуть слухати.

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