Оля Полякова впервые рассказала о своем отце и что с ним произошло

Оля Полякова впервые рассказала о своем отце и что с ним произошло

О родном человеке артистка говорит очень редко.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова почти никогда не говорила о своем отце и не вспоминала его в интервью.

Но в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" артистка поделилась подробностями жизни близкого человека. По словам Поляковой, у ее отца был идеальный слух. Он мог взять любой музыкальный инструмент, даже который он до этого в руках не держал, и после пяти минут мог отлично на нем музыцировать.

Однако его родители не поддержали любовь сына к творчеству:

"Его засунули в мединститут. Там он учиться не хотел. Естественно, ездил по свадьбам, там классно зарабатывал, родители это не воспринимали, заставляли его. Он не хотел заниматься, не учился, они его "чмырили", он начал подбухивать, уходить от этой всей "долбежки" и очень плохо закончил", — поделилась Полякова.

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