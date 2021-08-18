Мама Максима просит помощи в лечении сына

Ребенок имеет тяжелую форму ДЦП, от которой спасает реабилитация.

В редакцию ТСН.ua обратилась мама Максимки Копылова, который через месяц будет праздновать только свой третий день рождения, но жизнь его очень отличается от сверстников из-за его диагноза.

«Прошу вашей помощи в сборе средств на реабилитацию для моего сыночка, Максима. В возрасте 8 месяцев нам поставили диагноз ДЦП, который дополнили сопутствующие диагнозы. И для улучшения состояния моего сыночка показаны курсы реабилитации. При условии их прохождения врачи дают благоприятные прогнозы в лечении», — говорит мама малыша.

Такое положение ребенка спровоцировали тяжелые роды, после которых началась реанимации и борьба за жизнь Максима.

«Беременность проходила хорошо, но уже на последнем месяце стало плохо, просила врача сделать УЗИ, но он заверил, что все хорошо. Когда начались уже схватки и слушали сердце ребенка, оно уже ускорению билось, через пять после родов Максюшу забрали в реанимацию на искусственное дыхание, сам дышать не мог. В реанимации у нас начались судороги, но они быстро прошли», — вспоминает женщина.

Состояние ребенка впоследствии улучшилось, врачи, родители не сдавались, Максим делал значительные успехи, поэтому врачи попытались в 4 месяца стимулировать мозг, но это лишь дало толчок назад, у ребенка начались эпилептические припадки.

«К сожалению, пришлось вести борьбу с судорогами, каждый приступ давал откат в развитии назад, в возрасте 8 месяцев мы обратились за помощью в «Охматдет», где нам помочь остановить судороги и поставили диагноз ДЦП, тетрапарез, эпилепсия, задержка психо-речевого развития, вальгусная деформация стоп. В возрасте 9 месяцев судороги прошли, врач невролог позволил ходить на реабилитацию», — рассказывает мама.

Этого шанса семья не могла потерять, они начали возить ребенка на лечение в специальные заведения, это дало положительные результаты. Его тело и мозг еще маленькие и пластичны, поэтому способны учиться, исправляться. Но этим нужно правильно управлять, что могут сделать только квалифицированные специалисты.

«Мы не теряем надежду встать на ножки и сделать первые свои шаги. В 1,4 годика мы поехали на нашу первую реабилитацию. Врачи нам дают шанс встать на ножки, но для этого нужно проходить реабилитации 4-6 раз в год, курс нашей одной реабилитации стоит 22000, мы вынуждены обратиться к вам за помощью, мы так хотим сделать свои первые шаги. Очень прошу вашей помощи в сборе средств на реабилитацию», — умоляет мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 5585 3342 Копылова Оксана

https://www.facebook.com/groups/414997923000043/?ref=share

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку