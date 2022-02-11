Програма президента Зеленського "Велике будівництво" цьогоріч охопить 715 об’єктів

Плани програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2022 рік охоплюють 715 об’єктів у 24 областях України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося у Харкові.

"Якщо ми говоримо про 2022 рік, ми ставимо перед собою ще більш амбітні плани. Я думаю, що ми на власні очі бачимо, як змінюються наші міста, села, селища завдяки програмі президента", — сказав Кирило Тимошенко.

Цього року в Україні, за його словами, планується оновити та побудувати щонайменше 5 500 км доріг державного значення та 1 456 км місцевих доріг, 300 штучних споруд на дорогах.

Щодо інших об'єктів, то плани такі: 141 школа, 133 дитячих садочки, 4 інших заклади освіти та 4 малі групові будинки, 339 спортивних об’єктів, у тому числі 20 басейнів, 21 льодова арена, 100 ДЮСШ, 30 урбан-парків, 2 палаци спорту, 94 стадіони, 47 спортивних комплексів та 25 спортінтернатів, 25 дитячих та 25 дорослих обласних лікарні, 16 закладів медицини, два санаторно-курортних комплекси, 11 закладів культури, 5 ЦНАПів, 1 інноваційно-технологічний парк, 1 сміттєперевантажувальна станція.

Крім того, планується створити в межах програми щонайменше 6 800 спортивних майданчиків у дворах.

Цьогоріч планується відкрити трасу Н-31 Дніпро — Решетилівка. За словами Кирила Тимошенко, на ній залишилося добудувати менше 30 км. Але це найскладніший відрізок, де багато штучних споруд та розв’язок.

Планується також відкрити повністю весь комплекс Запорізьких мостів через Дніпро. На думку Тимошенка, це приклад для інших міст України, як треба будувати мости.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, зі свого боку, повідомив, що завершити ансамбль Запорізьких мостів планується у серпні.

В межах програми буде реконструйовано також 7 аеропортів. А на залізниці планується відремонтувати 750 км колій. "Перш за все, це будемо робити на пасажирських напрямках, де потрібно збільшувати швидкість", — додав Кубраков.

Раніше Кирило Тимошенко зазначив, що завдяки програмі президента Володимира Зеленського було створено 200 тисяч робочих місць.