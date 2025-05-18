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Промисловий експорт України може постраждати через мита CBAM — Прокіп
Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), що набуде чинності 1 січня 2026 року, створює несправедливі умови для українського експорту. На цьому наголосив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп.
«На горизонті видніється і ще один ризик, який потенційно (якщо не буде запроваджено виключень) зачепить також і промисловість. Ідеться про так званий CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – механізм мит, якими обкладатиметься імпорт у ЄС деяких видів продукції, виготовлення якої супроводжується викидами вуглекислого газу, або супроводжується використанням електроенергії з вуглецевим слідом», — зауважив Прокіп.
За його словами, під дію CBAM потрапляє чимала частина українського експорту — зокрема цемент, продукція металургії, добрива та електроенергія. При цьому сам підхід до оцінки вуглецевого сліду не враховує фактичну структуру української генерації, яка є значно «чистішою», ніж у багатьох країнах ЄС.
«Електроенергія, вироблена в Україні, виходячи зі структури генерації, що склалася, супроводжується відносно низьким вуглецевим слідом – меншим ніж у багатьох країнах, зокрема і європейських. Понад половина електроенергії виробляється атомними електростанціями, 11% припало минулого року на ВДЕ (переважно сонце та вітер), і близько 10% на великі гідроелектростанції», — наголосив експерт.
Він також звернув увагу, що «три чверті електроенергії, виробленої в країні – безвуглецеві, оскільки атомна енергія згідно з таксономією, прийнятою в ЄС, відноситься до вуглецево-нейтральної».
Попри це, промислові споживачі в Україні, які використовують цю електроенергію, все одно потрапляють під CBAM.
«Більше того, вони навіть можуть мати прямі контракти з виробниками безвуглецевої електроенергії, але в нинішніх умовах це не рятуватиме їх від обкладання митами в межах CBAM», — зазначив Прокіп.
Удару також зазнає і потенційний експорт електроенергії, що виробляється в Україні — особливо з теплових електростанцій, які після обстрілів потребують відновлення.
«Спроможності відновлювати теплову генерацію після масштабних обстрілів теж можуть бути підірвані у разі запровадження CBAM», — попередив експерт.
Прокіп закликав до чесної оцінки українських умов і визнання особливого статусу країни:
«В умовах війни та економічної кризи виставлення ще одного обмеження для українського експорту у формі тарифів CBAM є не надто справедливим на фоні заяв та намірів підтримувати Україну… Але серед аргументів Києвом можуть бути використані не лише заклики до підтримки економіки країни, що воює – є й об’єктивні аргументи. І передусім, це той факт, що три четвертих української електроенергії є низьковуглецевою. Три чверті. Вдумайтесь».
Раніше засновниця Національної асоціації видобувної промисловості Ксенія Оринчак закликала всі гілки виконавчої влади до посилення діалогу з європейськими партнерами щодо умов застосування CBAM для України. За її словами, CBAM несе значні економічні ризики для України, зокрема у воєнний час.