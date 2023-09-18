Українська компанія ITG представить свою інноваційну розробку EPICURUS на Web Summit 2023

Презентація відбулася в стінах національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де топменеджери компанії Максим Рибін, Ігор Порох та Данило Лазоренко розповіли про переваги проекту, над яким команда ITG працювала протягом року.

EPICURUS – це багатофункціональна платформа для інвесторів та трейдерів. Розробники представили три інноваційні продукти, які будуть корисними для прихильників різних типів інвестицій.

Перший – це роботизована торгівля. За словами Business Development Officer компанії Данила Лазоренка, це алгоритми, які прописані в партнерстві з провідними програмістами та математиками. Завдяки цьому продукту процес торгівлі на криптовалютних біржах повністю автоматизований, без впливу людського фактора.

Другий продукт — довірче управління активами. Коштами інвестора керують сертифіковані спеціалісти у сфері фінансів, що забезпечує вкладнику безпечні та захищені інвестиції.

Але родзинкою EPICURUS в ITG називають депозити на основі рікардіанського смартконтракту.

“Рікардіанський контракт – це цифровий контракт, який є юридично обов'язковим і може бути оброблений програмним забезпеченням. Він поєднує в собі юридичну угоду між сторонами та протокол, що забезпечує високий рівень безпеки завдяки використанню криптографічної ідентифікації. Вся інформація, що міститься в юридичному документі, представлена у форматі, що дозволяє її автоматичну обробку”, – пояснив технологію Данило Лазоренко.

Як зазначив СЕО компанії Максим Рибін, пріоритетом при створенні EPICURUS стали прозорість та легальність.

“Все, що могли робити люди нечесно та непрозоро, без сплати податків – ми вирішили. Ми хочемо, щоб все було оподатковано, щоб у людей були прозорі легальні гроші та легальні дивіденди. Саме тому ми вирішили робити продукт зараз, бо тенденція цифрових активів та крипторинку дуже розповсюджується. Ви бачите, як зараз відбувається диджиталізація всього світу й України в тому числі”, – зазначив Максим Рибін.

Важливим кроком для компанії стало запрошення презентувати проект на Web Summit 2023 в Лісабоні, Португалія. Представники конференції оцінили EPICURUS, як першу у світі легальну, чесну, відкриту та прозору платформу, яка працює з віртуальними активами.

За думкою CEO компанії, зараз Україна має не лише боронити свій суверенітет, а й представляти країну на міжнародній арені з цікавими та корисними продуктами. Саме тому в ITG вирішили презентувати розробку на найбільшій світовій технологічній конференції Web Summit 2023 в Лісабоні, Португалія, в якій візьмуть участь більше ніж 160 країн, 2300 стартапів та понад 1000 інвесторів.

Зі свого боку керуючий партнер ITG Ігор Порох фактами підтвердив активну тенденцію диджиталізації світу. Він розповів про головні тенденції на ринках інвестицій, серед яких штучний інтелект, сфера FinTech та GameFi. Спеціаліст навів цифри, згідно з якими в найближчі три роки сектор АІ підвищить вартість глобальної економіки з 2,6 трлн до 4,4 трлн доларів.

“Капіталізація FinTech за 2021 рік – 245 млрд доларів. Потенціал зростання цього ринку до 2030 року приблизно 1,5 трлн доларів. Тобто бачимо, як дуже стрімко в майбутньому розвиватиметься цей сектор. І ми також, безпосередньо, знаходимося в цьому секторі”, – зазначив Ігор Порох.

За словами Максима Рибіна, при розробці EPICURUS виникали й певні складнощі. Недосконалості українського законодавства призвели до того, що проект буде легалізовано в Литві, адже там більш сприятливі умови для бізнесів у сфері цифрових активів. Представники ITG вважають, що в балтійських країнах комфортніші податкові умови та більш розвинена комунікація з центральними банками.

“В Україні до кінця не зрозуміло, хто хоче регулювати (сферу цифрових активів – прим.). А ті, хто регулює, не розуміє що він регулює. Ми спілкувалися з Нацбанком і вони навіть не знають той закон MiCA, який випустили. Вони його тільки переклали, але не знають що вони хочуть регулювати. Вони не відрізняють Біткоїн від ETH та ETH від Біткоїна. Дуже шкода, що так все це проходить в Україні, але ми хочемо це змінити”, – сказав Максим Рибін.