Зеленський - "нацист", а РФ напала як "самозахист": смішні заяви Росії у суді ООН

Російські представники під час суду в ООН щодо геноциду в Україні відкидають будь-які звинувачення у свою сторону, натомість озвучили смішні заяви про Володимира Зеленського та "причини" вторгнення.

Про це повідомляє Європейська правда.

Агент Росії у Суді, посол Геннадій Кузьмін повторив наративи пропаганди. Він заперечив аргументи України та запевнив, що Росія розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду".

Далі він продовжив заїждженою цитатою Кремля, що "Україна бореться проти населення Донбасу". Значну частину виступу присвятив про вкорінений "нацизм в Україні" та назвав "три батьки українського нацизму". За його смішною заявою, це є Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив представник РФ у Гаазі.

Говорячи серйозно про "нацистів в Україні", він назвав чинного президента України Володимира Зеленського, який походить із єврейської сім'ї, "нацистом", бо він "назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу".

Російська сторона називає українську скаргу "неприйнятною" і закликає її скасувати.

Крім України та Росії, у процесі беруть участь ще 32 країни-члени ООН. Україна виступатиме у вівторок, 19 вересня.

Нагадаємо, у понеділок, 18 вересня, Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

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