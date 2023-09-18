З Одеси вийшло ще одне судно тимчасовим коридором

З Одеського морського порту вранці 18 вересня вийшов балкер PUMA (Кайманові острови) і зараз прямує до Босфору тимчасовим коридором. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомляється, балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.

У міністерстві зазначили, що визначений навігаційним дорученням ВМС коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення.

Однак, через блокування Росією зернової ініціативи те зростаючу потребу світу в українській продукції, Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, зокрема, збіжжя переважно до країн Африки та Азії.

Там також додали, що від 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже чотири судна. Цей шлях вже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно.

Нагадаємо, до порту "Чорноморськ" 16 вересня увійшов суховантаж Resilient Africa, ставши другим цивільним судном, яке прибуло поза рамками "зернового" коридору.

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