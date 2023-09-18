Як стати донором крові: хто підходить та як підготуватися

Один донор крові протягом однієї процедури може врятувати до трьох життів. Переливання займає всього до 20 хв., але має дуже потужний результат.

Донорська кров в Україні потрібна постійно, і через її нестачу можуть переноситися операції, помирати постраждалі в ДТП, а також матері за важких пологів. Потребу в донації загострила повномасштабна війна. Здаючи кров, ви можете подарувати людям шанс на життя, зокрема й українських захисникам.

Як стати донором крові і підготуватися до цього – читайте на ТСН.ua.

Перед тим, як стати донором крові, не обов’язково знати свою групу крові, адже її медики визначають вже на місці. Потенційні донори можуть поділитися цільною кров'ю, еритроцитами, плазмою, тромбоцитами.

Донорство крові – хто підходить

Донорами крові в Україні можуть бути здорові громадяни держави та іноземці з посвідкою на постійне місце проживання віком від 18 років і вагою від 50 кг. Водночас у деяких центрах крові приймають донорів із вагою від 55-60 кг.

Здоровою вважається той, хто не має протипоказань. Тобто, якщо в людини є хронічні захворювання, вона приймає ліки чи стоїть на обліку, така особа не може бути донором крові тимчасово або взагалі.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволене лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди. Чоловіки можуть здавати кров не більше п’яти разів на рік, а жінки – не більше чотирьох. Після п’яти регулярних донацій медики радять зробити перерву не менш як на три місяці.

Хто може стати донором крові / Фото: Центр громадського здоров’я України

Протипокази до донорства крові / Фото: Центр громадського здоров’я України

Як стати донором крові

Щоб стати донором крові, треба обрати центр крові чи конкретного реципієнта. Далі – запланувати донацію на зручний день і час. Знайти адресу центру крові можна у кабінеті донора в розділі "Де здати кров". А за цим посиланням можна дізнатися, в яких центрах можна здати кров у вихідні. Зауважимо, що планування донації крові в персональному кабінеті є номінальним, адже зараз немає синхронізації календаря з центрами крові.

Щоб здати кров, не треба навіть знати свою групу крові, здавати аналізи чи приносити якісь медичні довідки. У центрах крові проводять медогляд і визначають групу крові. Донорство цільної крові відбувається у два етапи: спершу проводиться медогляд, а потім сама донація (до 10 хв.) Увесь процес разом із дорогою може зайняти до трьох годин.

Медики визначають у донора групу крові та рівень гемоглобіну. Деякі станції перевіряють також рівень АЛТ і білірубіну (показники функції печінки). Саме тому слід дотримуватися дієти. Можуть також перевірити експрес-методом наявність ВІЛ/СНІД інфекції та Kell.

Щоб стати донором крові, обов'язково мати з собою документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. У нагоді також стане застосунок "Дія".

Як підготуватися до здачі крові – що не можна робити

За три дні (72 год.) до здавання крові не можна приймати анальгетики, аспірин та ліків із таким вмістом. Усе тому, що вони погіршують згортання крові.

За 48 год. до здавання крові не вживайте алкогольні напої та не їжте смажені, копчені, молочні страви, соління.

Обов’язково відпочиньте, виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай чи узвар, дієтичне печиво, каша на воді).

Не бажано принаймні за 4-5 год. пити каву.

Не куріть хоча б за 1-2 год. до донації.

Не здавайте кров, якщо відчуваєте нездужання: слабкість, озноб, запаморочення, головний біль.

Під час медогляду перед здаванням крові слід відверто відповідати на запитання медиків і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин та перенесені захворювання.

У день здавання крові рекомендовано не планувати серйозних справ, інтенсивних фізичних навантажень, не вживати алкоголь та не бажано керувати транспортом.

Як правильно харчуватися перед здаванням крові / Фото: Центр громадського здоров’я України

Що не варто їсти, пити і приймати перед здаванням крові:

молочні продукти та яйця – за добу до донації;

горіхи, фініки та банани – за 24 год.;

соління – за 24 год.;

ковбасні вироби – за 36 год.;

копчена, гостра, пряна та смажена їжа – за 48 год.;

буряк – за 48 год.;

чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади – за 48 год.;

алкоголь, енергетичні напої – за 48 год.;

чорниця – за 72 год.;

лікарські засоби – за 24-72 год., однак щодо винятків слід порадитися з лікарем.

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