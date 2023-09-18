Відкрийте всесвіт бурштинових оберегів із «Янтар Полісся»

Ці речі покликані підтримати у складні часи, адже вони заспокоюють, дарують злагоду й радість, сприяють психологічному розвантаженню, вселяють надію на краще. Новинки представлені в офіційних магазинах у Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку і Рівному, а також в інтернет-каталозі, де їх можна придбати з доставкою.

ЗНАЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ

Із самого початку повномасштабного вторгнення персонал компанії, як і переважна більшість українців, активно залучений у волонтерську і благодійну діяльність. Дехто з наших працівників став до лав ЗСУ, інші ж допомагають армії, піклуються про ВПО, беруть участь в соціальних проєктах – і водночас виконують свої посадові обов’язки та опановують інноваційні технології, щоб тішити клієнтів якісними та стильними виробами із сонячних самоцвітів. Проте настільки інтенсивне навантаження не минає безслідно – воно призводить до емоційного вигорання, неврозів, депресій, панічних атак та навіть суїцидальних думок. І це не рідкісна проблема – зараз із такими проявами стикається до 95% громадян.

Саме тому «Янтар Полісся» пропонує підбірку реліквій, які можуть стати джерелом духовної розради. Ревна молитва, медитація, звернення до стихії чи Роду – усе це відволікає від поточних турбот, дозволяє опанувати себе та віднайти внутрішню рівновагу. Дослідження науковців-психіатрів з університетів Єрусалиму (Ізраїль) і Огайо (США) доводить: такі практики приблизно на 44,5% знижують ймовірність важкого шоку чи посттравматичного стресового розладу, а ще пришвидшують адаптацію і відновлення. А Віктор Франкл (австрійський філософ і психотерапевт, котрий вижив у концтаборі Аушвіц) запевняв, що такі заняття привносять в існування осмисленість і розміреність.

А отже, бурштинова християнська святиня, підвіска, ладанка, автомобільний оберіг, браслет або кулон-езотеричний символ – не просто елемент вбрання чи декору, але й хороший інструмент для саморегуляції. Щира віра наділить їх чудодійними властивостями, перетворюючи на засіб спілкування з надприродніми силами чи власною підсвідомістю. Ці предмети – своєрідний «якір» для психіки, який рятуватиме від апатії, відчаю і душевного спустошення.

СОНЯЧНЕ КАМІННЯ – ДИВОВИЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

Запорукою життєдайного ефекту наших виробів є й сам матеріал. Натуральний бурштин здавна символізував Сонце, вогонь, позитивну енергетику. Предки вірили, що він відганяє злих духів, пристріт, хвороби та смерть, тому золотаві самоцвіти вручали правителям, молодятам, подорожнім, породіллям і пустотливим малюкам. Пізніше застиглою смолою прикрашали сакральні об’єкти, щоб продемонструвати їхню божественну сутність – мерехтливе сяйво, що струменіло від коштовностей, наочно уособлювало благодать Небесного Царства. А ще іскристими камінцями інкрустували гаманці – щоб щастило у фінансових справах; зброю та воїнські обладунки – для удачі, захисту від ран і якомога швидшої перемоги; хатнє начиння, аби привабити в оселю добробут і затишок.

Уже в ХХ ст. лабораторні експерименти довели, що подібні вірування були не безпідставними. Зокрема, хімічний склад поліського бурштину включає такі цілющі мікроелементи, як йод, цинк, магній, кальцій та селен. Однак найкориснішою сполукою в ньому є однойменна кислота і ефірне масло – вони нормалізують сон, скорочують виробіток адреналіну і кортизолу (гормонів, що провокують надмірну тривожність або агресію), зміцнюють імунітет, попереджують захворювання легень, суглобів і шлунково-кишкового тракту, поліпшують загальний стан організму. Якщо ж торкатися теплих самоцвітів пальцями або перекочувати їх у долоні, мов чотки, вони масажуватимуть біологічно активні точки – це «заземляє» у поточному моменті, знімає м’язові спазми та розслабляє.

Неабияку роль грає палітра застиглої смоли. Жовті, помаранчеві та коньячні відтінки підбадьорюють, звеселяють, підвищують ініціативність, концентрацію уваги та креативність. Від споглядання червоного частішає пульс і зростає артеріальний тиск, людина стає комунікабельною та рухливою. Оливково-зелені барви, якими променяться видобуті у Рівненській, Житомирській та Волинській областях камінці, викликають відчуття безпеки й захищеності. Темні, мало не чорні самоцвіти підштовхують до глибоких роздумів і цілковитого зосередження на поставленій перед собою задачі, а білі – звільняють розум від стереотипів.

Наші майстри враховують ці та ще багато інших нюансів, щоб виготовити справді досконалі речі. Далі – детальніше про їхні різновиди.

ЯКИМИ БУВАЮТЬ БУРШТИНОВІ ІКОНИ?

У асортименті є як образи у католицькій традиції (висипані із застиглої смоли копії полотен Рафаеля Санті, Рогіра ван дер Вейдена, Леонардо да Вінчі), так і православні святині, виконані за старовинними канонами. Шукати ж особисту реліквію можна за покликом серця чи керуючись більш формальними вимогами. Наприклад, у домі кожного вірянина повинні бути ікони Спасителя і Діви Марії. А ось їхній тип власник обирає індивідуально: Старозавітна Трійця, «Пантократор» або «Мандиліон», «Одигітрія», «Елеуса» чи «Оранта» – наші консультанти пояснюють відмінності між цими категоріями та підказують, який смисл вони несуть.

До двох центральних образів часто додається лик Миколая Чудотворця – його благають пробачити гріхи, врозумити, наставити на вірний шлях, урятувати від небезпек і недоброзичливців – та персонального покровителя. На таких святинях увіковічнюють янгола-захисника, тезоіменного праведника (того, на чию честь людина отримала ім’я) чи професійного патрона: приміром, військовими опікуються архангел Михаїл і великомученик Юрій Змієборець, лікарями – чудотворець Пантелеймон, вчителями – св. Кирило і Мефодій.

Гарний звичай – дарувати самоцвітні реліквії на означення важливих життєвих етапів. Парі, яка бере шлюб, знадобляться вінчальні ікони, а немовляті – мірна (ростова), довжина якої достеменно відповідає його зросту на мить народження. Для гармонії в родині замовляють ексклюзивний сімейний образ, де навколо центральної постаті (Богородиці чи Ісуса Христа) розташовані небесні заступники батьків, дітей та інших близьких. А тим, хто мріє про успіх у бізнесі, варто поставити в кабінеті мозаїчну святиню в зручному кіоті.

ЯК УПІЗНАТИ СВІЙ ТАЛІСМАН?

Могутнім амулетом може стати практично будь-який пам’ятний дарунок, сувенір або аксесуар – головне, щоб він був пов'язаний із інтенсивними переживаннями, провокував потужний чуттєвий відгук. У давнину такі обереги підбиралися за досить простим принципом схожості: вовче ікло наділяло відвагою, винахідливістю і витривалістю, оленячий ріг – моральністю, чистотою та шляхетністю духу, совине перо – далекоглядністю і проникливістю, зміїна луска – хитрістю, а риб’яча – плодючістю. Вирізьблені з коштовних каменів квіти підкреслювали жіночу красу, принаджували наречених і запобігали передчасному старінню, а фрукти й овочі гарантували багатство та процвітання.

Нині ж з’явилися і більш абстрактні талісмани. Згідно із юдейським вченням Каббали, браслет з червоною ниткою і шматочком застиглої смоли обороняє від чаклунів, заздрісників, нападників і потойбічних демонів, впорядковуючи ауру хазяїна. Стилізоване дерево втілює родовід і генетичний спадок, із якого можна черпати наснагу та оптимізм. Знак «інь-ян» нагадує про циркуляцію енергій, а коловорот – циклічний рух зодіакальних світил і колесо Фортуни. Прислухайтеся до інтуїції – і знайдете річ, яка охоронятиме від негараздів, підштовхне до оптимального рішення, позбавить від комплексів.

КОНТАКТИ «ЯНТАР ПОЛІССЯ»

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