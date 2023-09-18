Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Він чекає, поки США стануть менш стабільними"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
324
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Він чекає, поки США стануть менш стабільними"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Путіну потрібно це для підживлення нестабільності в США та Європі.

Президент України Володимир Зеленський впевнений в тому, що російський диктатор Володимир Путін продовжить погрожувати застосуванням ядерної зброї.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю 60 Minutes.

“Я думаю, що Путін буде продовжувати погрожувати. Він чекає, поки Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він думає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільність у Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик використання ядерної зброї для підживлення нестабільності”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський поставив Путіна в один ряд з COVID, раком та ВІЛ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
324
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація