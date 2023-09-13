Зовсім не сумісні: які вітаміни, на думку лікарів, не варто приймати разом

Більшість людей хоча б раз у житті приймали вітаміни чи інші дієтичні добавки. Але, за словами лікарів, існують вітаміни, які конфліктують між собою. Тобто, їх не можна приймати разом.

Про це розповіли у виданні Very Well Health. Перед тим, як приймати будь-які вітаміни та мінерали, слід поговорити з лікарем, щоб дізнатися, чи це безпечно, особливо, якщо ви приймаєте інші ліки чи маєте якісь хвороби.

В США більше половини дорослих мешканців щодня приймають різноманітні добавки та вітаміни. Деякі допомагають боротися з дефіцитом, зміцнювати певні частини вашого тіла чи підтримувати загальне його здоров'я, тоді як інші заповнюють прогалини в поживних речовинах в раціоні. Недивлячись на те, що вітаміни і мінерали дійсно можуть запропонувати чимало переваг для здоров'я, експерти стверджують, що їх потрібно приймати з розумом. Наприклад, упевнитися, що всі ці вітаміни можна приймати одночасно без ризику для організму.

За словами Даніели Крамбл Сміт, сертифікованої дієтологині в Top Nutrition Coaching, певні вітаміни взаємодіють один з одним, що призводить до зниження ефективності, збільшення ризику побічних ефектів та навіть потенційної шкоди здоров'ю. Інші експерти також стверджують, що людям слід використовувати харчові добавки з обережністю, оскільки більшість з них все ще вивчаються.

Якщо ви приймаєте будь-які вітаміни та мінерали, чи плануєте додати їх до свого раціону, слід звернути увагу на те, які вітаміни конфліктують між собою.

Які вітаміни не можна приймати разом: зменшують ефективність

Які вітаміни не можна приймати разом / Фото: pixabay.com

На думку Крамбл Сміт, існують певні добавки, які не слід приймати разом, тому що вони значно знижують ефективність одна одної:

Залізо і кальцій — перше, що не можна приймати з залізом , це кальцій, тому що кальцій значно зменшує всмоктуванність заліза. Якщо вам потрібно приймати ці дві добавки, спробуйте робити це з інтервалом хоча б в дві години, а ще краще: одну вранці, а другу ввечері.

— перше, що , це кальцій, тому що кальцій значно зменшує всмоктуванність заліза. Якщо вам потрібно приймати ці дві добавки, спробуйте робити це з інтервалом хоча б в дві години, а ще краще: одну вранці, а другу ввечері. Мідь та цинк — ці добавки конкурують за поглинання в організмі, тому їхнє одночасне приймання значно знижує ефективність. Якщо вам потрібно приймати обидві добавки, шукайте такі поєднання, які містять збалансоване співвідношення міді та цинку, або приймайте їх з інтервалом в шість годин.

— ці конкурують за поглинання в організмі, тому їхнє одночасне приймання значно знижує ефективність. Якщо вам потрібно приймати обидві добавки, шукайте такі поєднання, які містять збалансоване співвідношення міді та цинку, або приймайте їх з інтервалом в шість годин. Кальцій та магній — вони також можуть перешкоджати всмоктуванню їх в кишківнику, тому краще пити ці мінерали в різний час дня.

— вони також перешкоджати всмоктуванню їх в кишківнику, тому краще пити ці мінерали в різний час дня. Вітамін В12 та вітамін С — вітамін С зменшує кількість вітаміну В12, що поглинається організмом. Ці добавки рекомендовано приймати з інтервалом в 2 години.

Лікарка-дієтологиня та тренерка Мері Сабат також впевнена, що важливо пам'ятати про порядок приймання вітамінів і мінералів. Наприклад, кальцій краще приймати з їжею, тоді покращується його засвоєння. А ось залізо краще засвоюється натщесерце.

Несумісні вітаміни: які добавки взагалі не можна пити одночасно

Вітамін С та залізо — хоча вітамін С і може покращити засвоєння заліза в організмі, проте, якщо приймати його в надто великих дозах, це може призвести до його надлишку та збільшити ризик отруєння залізом. Приймайте ці добавки з інтервалом щонайменше 2 години.

— хоча вітамін С і може покращити засвоєння заліза в організмі, проте, якщо приймати його в надто великих дозах, це до його надлишку та збільшити ризик отруєння залізом. Приймайте ці добавки з інтервалом щонайменше 2 години. Вітамін D та кальцій — якщо ви запитуєте себе, з чим не можна приймати вітамін D, то найперше, що варто виключити, це кальцій. Приймання цих добавок разом може призвести до гіперкальціємії (надлишку кальцію в крові), що збільшує ризик появи ниркових каменів чи проблем з серцем.

Експерти кажуть, що потрібно також звернути увагу на різноманітні порошки, протеїнові батончики та гумки, енергетичні напої, які також можуть містити мінерали та вітаміни. Деякі з цим інгредієнтів можуть погано поєднуватися разом чи становити ризик для здоров'я.

Читайте також: