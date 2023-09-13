Совершенно не совместимы: какие витамины, по мнению врачей, не стоит принимать вместе

Большинство людей хотя бы раз в жизни принимали витамины или другие диетические добавки. Но, по словам врачей, существуют конфликтующие между собой витамины. То есть их нельзя принимать вместе.

Об этом рассказали в издании Very Well Health. Перед тем, как принимать какие-либо витамины и минералы, следует поговорить с врачом, чтобы узнать, безопасно ли это, особенно, если вы принимаете другое лекарство или имеете какие-то болезни.

В США более половины взрослых жителей каждый день принимают разнообразные добавки и витамины. Некоторые помогают бороться с дефицитом, укреплять некоторые части вашего тела или поддерживать общее его здоровье, тогда как другие восполняют пробелы в питательных веществах в рационе. Несмотря на то что витамины и минералы действительно могут предложить немало преимуществ для здоровья, эксперты утверждают, что их нужно принимать с умом. К примеру, убедиться, что все эти витамины можно принимать одновременно без риска для организма.

По словам Даниэлы Крамбл Смит, сертифицированный диетолог в Top Nutrition Coaching, определенные витамины взаимодействуют друг с другом, что приводит к снижению эффективности, увеличению риска побочных эффектов и даже потенциального вреда здоровью. Другие эксперты также утверждают, что людям следует использовать пищевые добавки с осторожностью, поскольку большинство из них все еще изучаются.

Если вы принимаете какие-либо витамины и минералы, или планируете добавить их в свой рацион, следует обратить внимание на то, какие витамины конфликтуют между собой.

Какие витамины нельзя принимать вместе: уменьшают эффективность

Какие витамины нельзя принимать вместе / Фото: pixabay.com

По мнению Крамбл Смит, существуют определенные добавки, которые не следует принимать вместе, потому что они значительно снижают эффективность друг друга:

Железо и кальций – первое, что нельзя принимать с железом , это кальций, потому что кальций значительно уменьшает всасываемость железа. Если вам нужно принимать эти две добавки, попробуйте делать это с интервалом хотя бы в два часа, а еще лучше: одну утром, а вторую вечером.

– первое, что , это кальций, потому что кальций значительно уменьшает всасываемость железа. Если вам нужно принимать эти две добавки, попробуйте делать это с интервалом хотя бы в два часа, а еще лучше: одну утром, а вторую вечером. Медь и цинк — эти добавки конкурируют за поглощение в организме, поэтому их одновременное прием значительно снижает эффективность. Если вам нужно принимать обе добавки, ищите сочетания, содержащие сбалансированное соотношение меди и цинка, или принимайте их с интервалом в шесть часов.

— эти конкурируют за поглощение в организме, поэтому их одновременное прием значительно снижает эффективность. Если вам нужно принимать обе добавки, ищите сочетания, содержащие сбалансированное соотношение меди и цинка, или принимайте их с интервалом в шесть часов. Кальций и магний они также могут препятствовать всасыванию их в кишечнике, поэтому лучше пить эти минералы в разное время дня.

они также препятствовать всасыванию их в кишечнике, поэтому лучше пить эти минералы в разное время дня. Витамин В12 и витамин С — витамин С уменьшает количество поглощаемого организмом витамина В12. Эти добавки рекомендуется принимать с интервалом в 2 часа.

Врач-диетолог и тренер Мэри Сабат также уверена, что важно помнить о порядке приема витаминов и минералов. К примеру, кальций лучше принимать с пищей, тогда улучшается его усвоение. А вот железо лучше усваивается натощак.

Несовместимые витамины: какие добавки вообще нельзя пить одновременно

Витамин С и железо — хотя витамин С может улучшить усвоение железа в организме, однако, если принимать его в слишком больших дозах, это может привести к его избытку и увеличить риск отравления железом. Принимайте эти добавки с интервалом не менее 2 часов.

— хотя витамин С может улучшить усвоение железа в организме, однако, если принимать его в слишком больших дозах, это к его избытку и увеличить риск отравления железом. Принимайте эти добавки с интервалом не менее 2 часов. Витамин D и кальций — если вы задаете себе вопрос, с чем нельзя принимать витамин D, то первое, что следует исключить, это кальций. Прием этих добавок вместе может привести к гиперкальциемии (избытку кальция в крови), что увеличивает риск появления почечных камней или проблем с сердцем.

Эксперты говорят, что нужно обратить внимание на разнообразные порошки, протеиновые батончики и резинки, энергетические напитки, которые также могут содержать минералы и витамины. Некоторые из этих ингредиентов могут плохо сочетаться вместе или представлять риск для здоровья.

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