Почему высокое давление опасно и как с ним бороться

Почему высокое давление опасно и как с ним бороться

Стресс, непогода, физические нагрузки – все это может вызвать повышение АД (гипертония). Однако только стойкая гипертония нуждается в медицинском вмешательстве. В других случаях врачи советуют спокойно подышать, прогуляться на свежем воздухе, помедитировать или просто отдохнуть. Какие еще есть способы снизить давление без лекарства? Об этом сообщает ТСН.ua.

В последнее время все чаще на высокое давление жалуется молодежь. На здоровье влияют проблемы на работе, постоянные стрессы, физические и эмоциональные нагрузки и даже непогода. Гипертония – опасное явление в любом возрасте, ведь значительно повышает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако с высоким кровяным давлением можно бороться даже без лекарства. Об этом пишет Medical News Today.

Как понять, что у вас высокое давление

Конечно, у всех нас разный организм. Но в Минздраве назвали определенные нормы АД, о которых нужно знать каждому:

нормальным давлением считается показатель менее 120/80;

высоким врачи называют давление 120-139/80-89;

первая степень гипертензии (когда нужно вызвать врача) 140/90 и выше.

Высокое давление: что делать, чтобы снизить без лекарств

По данным исследования STEPS в Украине 1 млрд человек имеет высокое давление. Основные проявления гипертонии:

головная боль (появляется в теменной или затылочной части головы);

потемнение в глазах; периодический шум в ушах;

головокружение;

учащенное сердцебиение и боль в районе сердца.

Людям старше 40 лет рекомендуется регулярно измерять кровяное давление и контролировать его повышение. Поскольку стрессы, неправильное питание, хронические заболевания в этом возрасте становятся причиной развития гипертонии. Поэтому очень важно не упустить тот момент, когда давление начало "прыгать". Если вы заметили периодическое повышение давления, с этой проблемой можно бороться без лекарств. Чтобы снизить высокое давление, необходимо немного скорректировать свое поведение, советует врач-терапевт, Даниил Якубовский.

Как сбить высокое давление: врачи советуют заниматься спортом каждый день / Pexels

Занимайтесь спортом и гуляйте каждый день

Физические упражнения – лучший способ снизить высокое давление. Если заниматься спортом регулярно, ваше сердце станет сильнее и эффективнее перекачивать кровь. А это снижает давление в артериях. В неделю рекомендуется заниматься 150 мин умеренными упражнениями (например, ходьба) или 75 мин интенсивными упражнениями (бег), чтобы получить хорошие результаты. То есть в день вам нужно гулять на свежем воздухе хотя бы 30 мин.

Научитесь справляться со стрессом

Для этого врачи советуют слушать умиротворяющую музыку, которая поможет расслабить нервную систему. Также старайтесь меньше работать и не перегружайте себя большим количеством дел. Помните, что хронический стресс ведет к высокому давлению и различным заболеваниям.

Старайтесь поддерживать здоровый вес тела

Люди с избыточным весом тела часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, в свою очередь, ведут к высокому давлению. Последние исследования в этой области показали, что даже уменьшение веса на 5% помогает значительно снизить высокое давление. А если совмещать этот процесс с упражнениями, то вы получите еще лучший итог. Ваши сосуды будут быстрее расширяться и сужаться, поэтому перекачка крови будет проходить лучше.

Избавьтесь от дурных привычек

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Курение – одна из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. С каждой затяжкой АД повышается, а вещества, входящие в состав табака, могут повредить сосуды.

Попробуйте глубокое дыхание, медитацию

Хотя эти методы можно внести в список тех, которые также помогают бороться со стрессом, о них следует рассказать отдельно. Глубокое дыхание и медитация активируют парасимпатическую нервную систему. И в настоящий момент наше тело расслабляется, частота сердечных сокращений замедляется, а давление снижается.

Высокое давление: что есть, чтобы сбить

Если у вас регулярно высокое давление и вы не знаете, как снизить его без лекарства, предлагаем обратиться к продуктам и правилам здорового питания.

В Минздраве рекомендуют уменьшить употребление соли, чтобы снизить высокое давление без лекарств / Pexels

Уменьшение количества употребления соли

В Минздраве призывают уменьшить количество употребления соли, ведь именно из-за нее возникает риск высокого давления и развития связанных с ним заболеваний. Если у вас уже есть гипертония, врачи советуют постепенно снизить потребление соли или вообще отказаться от нее. Для этого следует заменить готовые продукты свежими, приправлять свои блюда не солью или разными приправами, а сушеными травами, разнообразными специями.

Пейте меньше алкогольных напитков

Уже подтверждено, что употребление алкоголя увеличивает артериальное давление. В 16% случаев высокого давления в мире именно алкогольные напитки явились причиной проблемы.

Добавьте в рацион продукты, богатые калием

Калий – важный минерал, помогающий организму избавиться от избытка натрия и сбить высокое давление. Поэтому обязательно добавьте в свой ежедневный рацион:

листовую зелень, картофель, помидоры;

бананы, дыни, авокадо, абрикосы или апельсины;

молочные продукты, особенно йогурт;

лосось, тунец;

орехи;

бобовые.

Потребляйте меньше кофеина

Кофеин провоцирует резкое повышение АД даже у тех людей, которые до этого не страдали гипертонией. Если у вас проблемы с высоким давлением, старайтесь пить меньше кофе или вообще откажитесь от этого напитка. Особо следует избегать употребления кофеина перед спортивными занятиями.

Кусочек черного шоколада каждый день помогает стабилизировать артериальное давление / pixabay.com

Ешьте черный шоколад

Но делать это можно только в небольших количествах. Черный шоколад богат флавоноидами (это растительные соединения, вызывающие расширение кровеносных сосудов). Потребляйте кусочек черного шоколада каждый день и скоро вы увидите положительные изменения в понижении высокого давления.

Уменьшите количество рафинированных углеводов и сахара в рационе

Современные исследования показывают, что продукты с высоким содержанием сахара вызывают гипертонию. Та же ситуация со всеми рафинированными углеводами: белая мука, печенье, торты, белый рис, хлебобулочные изделия, запеченные десерты, пирожные, конфеты, сладкие газированные напитки, вафли.

Не забывайте о ягодах

Ягоды вкусны и полезны, ведь в их составе есть полифенолы (растительные соединения, которые оказывают благоприятное воздействие на сердце, снижают риск возникновения инсульта и инфаркта, а также снижают высокое давление).