Чому високий тиск небезпечний та як з ним боротися

Чому високий тиск небезпечний та як з ним боротися

Стрес, негода, фізичні навантаження — все це може спричинити підвищення артеріального тиску (гіпертонія). Проте лише стійка гіпертонія потребує медичного втручання. В інших випадках лікарі радять спокійно подихати, прогулятися на свіжому повітрі, помедитувати чи просто відпочити. Які ще є способи знизити тиск без ліків? Про це в матеріалі ТСН.ua.

Останнім часом все частіше на високий тиск скаржиться молодь. На стан здоров’я впливають проблеми на роботі, постійні стреси, фізичні та емоційні навантаження та навіть негода. Гіпертонія — небезпечне явище в будь-якому віці, адже значно підвищує ризик розвитку інсульту та серцево-судинних захворювань. Проте з високим кров’яним тиском можна боротися навіть без ліків. Про це пише Medical News Today.

Як зрозуміти, що у вас високий тиск

Звичайно, у всіх нас різний організм. Та в МОЗ назвали певні норми артеріального тиску, про які потрібно знати кожному:

нормальним тиском вважається показник менший за 120/80;

високим лікарі називають тиск 120-139/80-89;

перша ступінь гіпертензії (коли потрібно викликати лікаря) 140/90 і вище.

Високий тиск: що робити, щоб знизити без ліків

За даними дослідження STEPS в Україні 1 млрд. чоловік має високий тиск. Основні прояви гіпертонії:

головний біль (з’являється в тім’яній або потиличній частині голови);

потемніння в очах;

періодичний шум в вухах;

запаморочення;

прискорене серцебиття та біль в районі серця.

Людям старше 40 років рекомендується регулярно вимірювати кров’яний тиск та контролювати його підвищення. Оскільки стреси, неправильне харчування, хронічні захворювання в цьому віці стають причиною розвитку гіпертонії. Тому дуже важливо не упустити той момент, коли тиск почав “скакати”.

Якщо ви помітили періодичне підвищення тиску, з цією проблемою ще можна боротися без ліків. Щоб знизити високий тиск, необхідно трішки скоригувати свою поведінку, радить лікар-терапевт, Данило Якубовський.

Як збити високий тиск: лікарі радять займатися спортом щодня / Pexels

Займайтеся спортом та гуляйте щодня

Фізичні вправи — найкращий спосіб знизити високий тиск. Якщо займатися спортом регулярно, ваше серце стане сильнішим та буде ефективніше перекачувати кров. А це знижує тиск в артеріях. На тиждень рекомендується займатися 150 хв помірними вправами (наприклад, ходьба) або 75 хв інтенсивними вправами (біг), щоб отримати хороші результати. Тобто в день вам потрібно прогулюватися на свіжому повітрі хоча б 30 хв.

Навчіться справлятися зі стресом

Для цього лікарі радять слухати заспокійливу музику, яка допоможе розслабити нервову систему. Також намагайтеся менше працювати і не перевантажувати себе великою кількістю справ. Пам’ятайте, що хронічний стрес веде до високого тиску та різноманітних захворювань.

Намагайтеся підтримувати здорову вагу тіла

Люди з надмірною вагою тіла часто страждають на серцево-судинні захворювання, які, в свою чергу, ведуть до високого тиску. Останні дослідження в цій області довели, що навіть зменшення ваги на 5% допомагає значно знизити високий тиск. А якщо поєднувати цей процес з вправами, то ви отримаєте ще кращий результат. Ваші судини будуть швидше розширюватися та звужуватися, тому перекачування крові буде проходити краще.

Позбавтеся поганих звичок

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Куріння — одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань. З кожною затяжкою артеріальний тиск підвищується, а речовини, які входять до складу тютюну, можуть пошкодити судини.

Спробуйте глибоке дихання, медитацію

Хоча ці методи можна внести в список тих, які також допомагають боротися зі стресом, про них варто розповісти окремо. Глибоке дихання та медитація активують парасимпатичну нервову систему. І в цей момент наше тіло розслабляється, частота серцевих скорочень сповільнюється, а тиск знижується.

Високий тиск: що їсти, щоб збити

Якщо у вас регулярно високий тиск і ви не знаєте, як знизити його без ліків, пропонуємо звернутися до продуктів та правил здорового харчування.

В МОЗ рекомендують зменшити вживання солі, щоб знизити високий тиск без ліків / Pexels

Зменшення кількості вживання солі

В МОЗ закликають зменшити кількість вживання солі, адже саме через неї виникає ризик високого тиску та розвитку захворювань, які пов’язані з ним. Якщо у вас вже є гіпертонія, лікарі радять поступово знизити споживання солі, або взагалі відмовитися від неї. Для цього варто замінити готові продукти свіжими, приправляти свої страви не сіллю або різними приправами, а сушеними травами, різноманітними спеціями.

Пийте менше алкогольних напоїв

Вже доведено, що вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск. В 16% випадків високого тиску у світі саме алкогольні напої стали причиною проблеми.

Додайте в раціон продукти, багаті калієм

Калій — важливий мінерал, який допомагає організму позбутися надлишку натрію та збити високий тиск. Тому, обов’язково додайте в свій щоденний раціон:

листову зелень, картоплю, помідори;

банани, дині, авокадо, абрикоси чи апельсини;

молочні продукти, особливо йогурт;

лосось, тунець;

горіхи;

бобові.

Споживайте менше кофеїну

Кофеїн провокує різке підвищення кров’яного тиску навіть у тих людей, які до цього не страждали гіпертонією. Якщо у вас є проблеми з високим тиском, намагайтеся пити менше кави або взагалі відмовтеся від цього напою. Особливо варто уникати вживання кофеїну перед спортивними заняттями.

Шматочок чорного шоколаду щодня допомагає стабілізувати кров'яний тиск / pixabay.com

Їжте чорний шоколад

Але робити це можна лише в невеликих кількостях. Чорний шоколад багатий на флавоноїди (це рослинні сполуки, що викликають розширення кровоносних судин). Споживайте шматочок чорного шоколаду щодня і скоро ви побачите позитивні зміни в зниженні високого тиску.

Зменшіть кількість рафінованих вуглеводів та цукру в раціоні

Сучасні дослідження показують, що продукти з високим вмістом цукру, викликають гіпертонію. Така ж ситуація з усіма рафінованими вуглеводами: біла мука, печиво, торти, білий рис, хлібобулочні вироби, запечені десерти, тістечка, цукерки, солодкі газовані напої, вафлі.

Не забувайте про ягоди

Ягоди смачні та корисні, адже в їхньому складі є поліфеноли (рослинні сполуки, які сприятливо впливають на серце, знижують ризик виникнення інсульту та інфаркту, а також знижують високий тиск).