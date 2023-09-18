Из Одессы вышло еще одно судно временным коридором

Из Одесского морского порта утром 18 сентября вышел балкер PUMA (Каймановы острова) и сейчас следует в Босфор временным коридором. Судно загружено 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщается, балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.

В министерстве отметили, что определенный навигационным поручением ВМС коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения.

Однако, из-за блокирования Россией зерновой инициативы растущей потребности мира в украинской продукции, Украина рассматривает возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, в частности, зерна преимущественно в страны Африки и Азии.

Там также добавили, что с 15 августа временным коридором воспользовалось уже четыре судна. Этот путь уже прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно.

Напомним, в порт "Черноморск" 16 сентября вошел сухогруз Resilient Africa, став вторым гражданским судном, прибывшим вне рамок "зернового" коридора.

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