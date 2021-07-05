В Україні перерахують субсидії: хто залишиться без допомоги

Майже 75% пільговиків отримають субсидію автоматично.

Перерахунок субсидій українцям планують провести до середини липня.

Про це повідомили в Мінсоцполітики, розпорвіли у Сніданку з 1+1.

Також читайте Уряд суттєво посилив вимоги до отримувачів субсидій: хто і чому залишиться без допомоги

За даними відомства, майже 75% пільговиків отримають субсидію автоматично. Натомість чверть українців будуть змушені збирати та подавати весь пакет документів повторно. Це стосуватиметься переважно орендарів житла, внутрішньо переміщених осіб, а також домовласників, де зареєстровані, але не проживають, члени їхньої родини.

Слід зауважити, що, за новими правилами, в субсидії можуть відмовити тим українцям, які мають депозити на суму понад 100 тисяч гривень, власникам автомобіля до п'яти років, а також тим, хто купував валюту на суму більше ніж 50 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів збільшив субсидію для фермерів. Державна допомога на розвиток невеликих фермерських господарств становитиме п'ять тисяч гривень на гектар землі, яка обробляється. Водночас загальна сума допомоги не буде перевищувати 100 тисяч гривень на одне господарство, заявили в Кабміні. За словами чиновників, таке рішення має забезпечити рівні умови на ринку фермерських господарств.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання