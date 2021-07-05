В Украине пересчитают субсидии: кто останется без помощи

Почти 75% льготников получат субсидию автоматически.

Пересчет субсидий украинцам планируют провести до середины июля.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, розпорвилы в Сніданку з 1+1.

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По данным ведомства, почти 75% льготников получат субсидию автоматически. Зато четверть украинцев будут вынуждены собирать и подавать весь пакет документов повторно. Это будет касаться преимущественно арендаторов жилья, внутренне перемещенных лиц, а также домовладельцев, где зарегистрированы, но не проживают члены их семьи.

Следует заметить, что, по новым правилам, в субсидии могут отказать тем украинском, которые имеют депозиты на сумму более 100 тысяч гривен, владельцам автомобиля до пяти лет, а также тем, кто покупал валюту на сумму более 50 тысяч гривен.

Как сообщалось, Кабинет министров увеличил субсидию для фермеров. Государственная помощь на развитие небольших фермерских хозяйств составит пять тысяч гривен на гектар земли, обрабатываемой. В то же время общая сумма помощи не будет превышать 100 тысяч гривен на одно хозяйство, заявили в Кабмине. По словам чиновников, такое решение должно обеспечить равные условия на рынке фермерских хозяйств.

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