В Україні різко здешевшали огірки: яка ціна наразі

Українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-130 грн/кг.

В Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 8 березня українські тепличні комбінати пропонували до продажу огірки по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики вважають, що тепла погода призвела до прискорення темпів збирання огірків та стрімкого зростання пропозиції на ринку.

Тим часом виробники зауважують, що ситуація в цьому сегменті найближчим часом може дещо покращиться. Водночас оператори оптових компаній зазначають, що зростання цін на тепличні огірки найближчим часом стримуватиме сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Наразі огірки в середньому надходять у продаж на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Однією з причин здорожчання став дефіцит якісної продукції.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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