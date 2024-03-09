В Украине резко подешевели огурцы: какая цена сейчас

В Украине подешевели тепличные огурцы. Одной из причин называют теплую и солнечную погоду в большинстве регионов.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на 8 марта, украинские тепличные комбинаты предлагали к продаже огурцы по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Аналитики считают, что теплая погода привела к ускорению темпов уборки огурцов и стремительному росту предложения на рынке.

Между тем производители отмечают, что ситуация в этом сегменте в ближайшее время может несколько улучшиться. В то же время, операторы оптовых компаний отмечают, что рост цен на тепличные огурцы в ближайшее время будет сдерживать сезонное увеличение предложения этой продукции на рынке.

Огурцы в среднем поступают в продажу на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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