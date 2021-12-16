В Україні з'явився податок на "народження" металобрухту — експерт

В Україні всі операції з брухтом здійснюються без ПДВ.

Верховна Рада, ухваливши у другому читанні "ресурсний" законопроєкт №5600, ввела у оподаткування таке поняття, як податок на "народження" металобрухту.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ.

"В Україні всі операції з металобрухтом здійснюються без ПДВ, ця норма тепер діє до 2027 року. Проте, продовживши її, законодавці прибрали іншу норму (196.6.), яка підкріплює її. І тепер кожна юридична особа, яка хоче продати металобрухт і у якого він утворився врезультаті демонтажу, будівництва або інших відходів, тепер зобов'язано нарахувати ПДВ пропорційно і поставити собі в податкові зобов'язання", — сказав він.

За його словами, на ринку це нововведення вже назвали податком на "народження" металобрухту.

"Наприклад, якщо ви купили 100 т арматури, використали 80 т, а решта 20 т пішли у відходи, то ви ці 20 т можете продати як металобрухт, без нарахування ПДВ. Але тепер законодавство свідчить, що ти як продавець не забудь зменшити свій податковий кредит на 20%", — зазначив експерт.

Як повідомив Олексій Кущ, це нововведення відноситься до всіх, хто демонтує стару будівлю, ріже старий вантажний вагон, тобто "добуває" металобрухт.

"Зрозуміло, що законодавці мали добрі наміри збільшити доходи до бюджету. Але ефект буде прямо протилежний: галузь йтиме в тінь. У результаті, держава жодних додаткових надходжень не отримає", — констатував він.