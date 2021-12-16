В Украине появился налог на "рождение" металлолома - эксперт

В Украине все операции с металлоломом осуществляются без НДС.

Верховная Рада, приняв во втором чтении "ресурсный" законопроект №5600, ввела в налогообложение такое понятие, как налог на "рождение" металлолома.

Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.

"В Украине все операции с металлоломом осуществляются без НДС, эта норма теперь действует до 2027 года. Однако, продлив ее, законодатели убрали другую норму (196.6.), подкрепляющую ее. И теперь каждое юридическое лицо, которое хочет продать металлолом и у которого он образовался в результате демонтажа, стройки или по другим отходам, теперь обязано начислить НДС пропорционально и поставить себе в налоговые обязательства", - сказал он.

По его словам, на рынке это нововведение уже назвали налогом на "рождение" металлолома.

"Например, если вы купили 100 т арматуры, использовали 80 т, а остальные 20 т ушли в отходы, то вы эти 20 т можете продать как металлолом, без начисления НДС. Но теперь законодательство гласит, что ты, как продавец, не забудь уменьшить свой налоговые кредит на 20%", - отметил эксперт.

Как сообщил Алексей Кущ, данное нововведение относится ко всем, кто демонтирует старое здание, режет старый грузовой вагон, т.е. "добывает" металлолом.

"Понятно, что у законодателей были благие намерения увеличить доходы в бюджет. Но эффект будет прямо противоположный: отрасль будет уходить в тень. В итоге, государство никаких дополнительных поступлений не получит", - констатировал он.