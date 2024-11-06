Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікуди поспішати

День нейтральної – спокійної та врівноваженої – енергетики, що не передбачає різких рухів. Особливо небажаний поспіх, оскільки це може негативно вплинути на наше життя як на загальному – можна сказати, світовому, так і особистому рівні.

Сьогодні, 6 листопада, робити різкі рухи не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна нікуди поспішати.

Овен

Овни поспішають завжди і скрізь, але, роблячи різкі кроки, вони досить швидко втрачають інтерес до справи і різко зупиняються — як укопані, а так недовго і "розбитися" — на щастя, тільки в переносному значенні слова, але наслідки можуть бути не тільки непередбачуваними, а і неприємними

Стрілець

Стрільці — є в них така особливість — можуть пробити чолом будь-яку стіну і тільки потім думати, навіщо їм це було потрібно, хоча, якби вони поміняли ці дії місцями, користі було б набагато більше. Сьогодні їм особливо важливо нікуди не поспішати, тоді й лоб цілим залишиться.

Водолій

Водоліям не варто поспішати не так у справах, як у словах: поквапившись і не подумавши про те, що говорять, вони можуть, як кажуть, бовкнути зайвого, про що згодом серйозно пошкодують. Щоб не образити співрозмовника, краще не поспішати з відповіддю на поставлене запитання.

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