Астрологічний прогноз на 6 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ідеальний час для розумової та інтелектуальної роботи, тому успіх сприятиме тим, хто «ворушить» не стільки руками та м'язами, скільки мізками.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо вжити необхідних для лікування заходів

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, головне дотримуватися почуття міри.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, тож не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати.

Цитата дня: «Геніальність може виявитися лише швидкоплинним шансом. Тільки робота і воля можуть дати їй життя і навернути його на славу» (Альбер Камю).

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