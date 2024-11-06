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Астрологический прогноз на 6 ноября

Астрологический прогноз на 6 ноября

Журавли - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: идеальное время для умственной и интеллектуальной работы, поэтому успех будет способствовать тем, кто «шевелит» не столько руками и мускулами, сколько мозгами. 

Символ дня: Журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если принять необходимые для лечения меры

Питание дня: питание может быть разнообразным, главное соблюдать чувство меры. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать. 

Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю). 

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