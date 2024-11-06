Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: идеальное время для умственной и интеллектуальной работы, поэтому успех будет способствовать тем, кто «шевелит» не столько руками и мускулами, сколько мозгами.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если принять необходимые для лечения меры
Питание дня: питание может быть разнообразным, главное соблюдать чувство меры.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя никому ничего одалживать.
Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю).
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