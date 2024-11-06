Астрологический прогноз на 6 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: идеальное время для умственной и интеллектуальной работы, поэтому успех будет способствовать тем, кто «шевелит» не столько руками и мускулами, сколько мозгами.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если принять необходимые для лечения меры

Питание дня: питание может быть разнообразным, главное соблюдать чувство меры.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи являются пророческими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать.

Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю).

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