6 листопада — яке церковне свято, чому не можна говорити погано про покійників

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 листопада, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського. Він жив у IV столітті та був видатним діячем ранньохристиянської церкви. Народився у Селевкії, Кілікія (сучасна Туреччина), та відзначався глибокою вірою та побожністю з раннього віку.

Святий Павло був вибраний архієпископом Константинопольським після смерті попереднього архієпископа Олександра в 337 році. Його призначення відбулося під час боротьби між аріанами, які заперечували божественну природу Ісуса Христа, і прихильниками Нікейського символу віри, що стверджував рівність Сина Божого з Богом Отцем. Павло був затятим захисником ортодоксального християнства, підтримуючи Нікейське вчення.

Супротив аріан і втручання політичних сил, особливо імператора Констанція II, прихильника аріанства, призвели до численних вигнань Павла. Він був кілька разів змушений залишати кафедру і переховуватися. Першого разу його вигнали до Понту, а згодом, після повернення, знову вигнали через тиск з боку аріанської партії. Його наступні вигнання були особливо важкими, зокрема в Малу Азію, а потім до Вірменії.

Святий Павло зазнав тяжких випробувань через свою непохитну віру. У вигнанні у Вірменії він був жорстоко вбитий близько 350 року під час богослужіння за наказом аріанських правителів. Його смерть вважається мученицькою, і він прославився як ісповідник за свою мужність у боротьбі за православне вчення.

Прикмети 6 листопада

Народні прикмети 6 листопада / Фото: Unsplash

Снігопад до сніжної зими.

Пташки сидять на гілках — чекайте на мороз і вітер.

Безвітряна погода — скоро вдарять морози.

Що завтра не можна робити

Не варто говорити погано про покійників, згадувати про їхні гріхи, інакше можна накликати на себе нещастя. Не слід також виношувати план помсти або думати про когось в негативному ключі — це погано вплине на здоров'я.

Що можна робити завтра

Найчастіше в цей день річки та інші водойми вже вкриває лід. Тому ловити рибу не ходять. Прийнято сидіти вдома і займатися домашніми справами.

Читайте також: