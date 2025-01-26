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Учений розкрив таємницю Бермудського трикутника

Учений розкрив таємницю Бермудського трикутника

Таємниця Бермудського трикутника хвилювала людство протягом останніх 70 років / Фото: Associated Press

Причиною поганої репутації регіону може бути абсолютно природне явище.

Учений заявив, що розкрив таємницю Бермудського трикутника – область в Атлантичному океані, де зникали судна та літаки.

Про це пише видання Express.

Саймон Боксалл, відомий океанограф з університету Саутгемптона, оприлюднив свої новаторські відкриття в документальному фільмі  "Загадка Бермудського трикутника".

Згідно з дослідженням Боксалла, основними винуватцями трагічних інцидентів могли бути непередбачувані хвилі океану, які часто трапляються в цьому районі.

"На південь і північ від Бермудського трикутника є шторми, які сходяться разом. Якщо до них приєднаються додаткові шторми з Флориди, це може створити потенційно смертельне утворення хвиль-шахраїв. Ці хвилі можуть бути дуже руйнівними, і їх важко виявити, що робить їх надзвичайно небезпечними", - пояснив Боксол явище.

Це дослідження допомагає краще зрозуміти природні явища, які відбуваються в цій місцевості, і сприяє зменшенню можливих небезпек для мореплавців та авіаторів. Хоча існує безліч теорій і припущень стосовно Бермудського трикутника, нові наукові дані надають важливу інформацію для розуміння цієї загадкової зони.

Бермудський трикутник – назва, що зазвичай вживається до території в Атлантичному океані, яка утворює трикутник із вершинами у Бермудських островах, Пуерто-Рико і південній Флориді (США).

Поширена легенда, що в цих межах за незвичайних обставин зникло багато суден і літаків.
Багато хто вірить, що цей трикутник пов’язаний з надприродними силами, а дехто навіть висуває теорію про іншопланетян, які викрадають людей.

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