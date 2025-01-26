Ученый раскрыл тайну Бермудского треугольника

Ученый заявил, что раскрыл тайну Бермудского треугольника – область в Атлантическом океане, где исчезали суда и самолеты.

Об этом пишет издание Express.

Саймон Боксалл, известный океанограф из университета Саутгемптона, обнародовал свои новаторские открытия в документальном фильме "Загадка Бермудского треугольника".

Согласно исследованию Боксалла, основными виновниками трагических инцидентов могли быть непредсказуемые волны океана, часто встречающиеся в этом районе.

"К югу и северу от Бермудского треугольника есть штормы, которые сходятся. Если к ним присоединятся дополнительные штормы из Флориды, это может создать потенциально смертельное образование волн-мошенников. Эти волны могут быть очень разрушительными, и их трудно обнаружить, что делает их чрезвычайно опасным", — объяснил Боксалл явление.

Это исследование помогает лучше понять природные явления, происходящие в этой местности, и способствует уменьшению возможных опасностей для мореплавателей и авиаторов. Хотя существует множество теорий и предположений по Бермудскому треугольнику, новые научные данные предоставляют важную информацию для понимания этой загадочной зоны.

Бермудский треугольник – название, обычно употребляемое на территории в Атлантическом океане, образующее треугольник с вершинами в Бермудских островах, Пуэрто-Рико и южной Флориде (США).

Распространена легенда, что в этих пределах при необычных обстоятельствах исчезло множество судов и самолетов.

Многие верят, что этот треугольник связан со сверхъестественными силами, а некоторые даже выдвигают теорию об инопланетянах, похищающих людей.

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