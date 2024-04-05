Український стартап Traidy розробляє додаток зі ШІ для фондового ринку

Впровадження ШІ на фондовий ринок не є новинкою. Компанії досліджують різні способи використання технологій для покращення торговельних стратегій. Проте підхід Traidy вирізняється завдяки використанню великих мовних моделей (LLMs), популяризованих ChatGPT, для інтерпретації соціальних взаємодій та ринкових даних. Традиційні брокерські платформи, хоча й ефективні, часто не мають глибокого розуміння динаміки ринку, що може призвести до упущених можливостей або неправильної інтерпретації даних.

Олександр Башинський, СЕО Traidy

«Під час пандемії ми стали свідками значних змін у ландшафті фондового ринку, головним чином за рахунок зростання соціальних платформ, таких як WallStreetBets. Цей рух не тільки посилив роль роздрібних інвесторів, але й заповнив ринок потоком торгових сигналів та інформації», - говорить Олександр Башинський, генеральний директор Traidy. «Слідкувати за цим потоком даних - складне завдання для будь-якого індивідуального інвестора. Саме тут на допомогу приходить Traidy. Наша платформа, що працює на базі ШІ, призначена для аналізу та інтерпретації цього великого масиву інформації, роблячи її керованою та придатною для використання нашими користувачами. Ми не просто спрощуємо інвестування на фондовому ринку; наша мета — надати інвесторам необхідні інструменти для орієнтації у шумі соціальних платформ, фінансових новин і статистичних даних».

Для реалізації цієї місії стартап залучає Seed раунд інвестицій у розмірі 2 мільйонів доларів, який очолювали Three Sigma Ventures та група ангельських інвесторів. «Цей капітал буде використаний для технологічних удосконалень та розширення нашої ринкової присутності. Наша мета — не просто створити ще одну брокерську платформу, а стати новатором у тому, як люди взаємодіють з фондовим ринком. Ми хочемо демістифікувати ринок і зробити його доступним та зрозумілим для всіх», - додає Башинський.