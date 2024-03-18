В Україні почали використовувати ШІ Lunit INSIGHT CXR For TB

Штучний інтелект (ШІ) вже давно перестав бути чимось фантастичним і став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Одним із напрямків, де його використання приносить значні вигоди, є медицина.

Тенденція використання штучного інтелекту у цій сфері набирає обертів, пропонуючи значні переваги та відкриваючи нові перспективи для діагностики, лікування та навіть проведення операцій.

Lunit INSIGHT CXR For TB

Що таке ШІ Lunit INSIGHT CXR For TB? Це сучасне програмне забезпечення, яке використовує технології штучного інтелекту для виявлення легеневих захворювань на основі комп'ютерної обробки рентгенівських знімків.

Подібне програмне забезпечення активно використовується медичними організаціями по всьому світу, підвищуючи швидкість, ефективність та точність діагностики легеневих захворювань, та спрощуючи аналіз рентгенівських знімків.

Це особливо важливо в контексті туберкульозу, який не виявляється у великого відсотка хворих, у тому числі через відсутність чи складність діагностики. Нове обладнання в комплекті з інноваційним програмним забезпеченням може вирішити цю проблему.

Lunit INSIGHT CXR від IRISMED

Компанія IRISMED, офіційний дистриб'ютор FUJIFILM, у співпраці з Центром громадського здоров'я МОЗ України, відзначилася як новатор у впровадженні штучного інтелекту в медичну практику, передавши перший в Україні інноваційний продукт – Lunit INSIGHT CXR For TB, розроблений для виявлення туберкульозу в Обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр в Івано-Франківську.

Представники компанії не лише передали унікальне програмне забезпечення, але й провели навчання в рамках презентації – для цього використали портативні цифрові рентгени FDR Xair, знімки з яких згодом були оброблені Lunit INSIGHT CXR.

Як зазначають інженери компанії, Lunit INSIGHT CXR має ряд переваг, які спрощують процес діагностики, у тому числі за рахунок візуалізації уражених зон у вигляді теплових карт та контурів, оцінки ймовірності наявності зон уражень за допомогою штучного інтелекту у відсотках та надання загальних результатів аналізу у кожному конкретному випадку.

Перспективи використання штучного інтелекту у медицині

Використання штучного інтелекту в медичному устаткуванні, у тому числі Lunit INSIGHT CXR For TB, у майбутньому може знизити відсоток не діагностованих випадків туберкульозу, а також помітно спростити та прискорити діагностику.

Перспективи медичних технологій ШІ включають подальший розвиток алгоритмів машинного навчання для більш точної діагностики та лікування, створення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень для лікарів, розробку інноваційних медичних пристроїв та технологій, а також покращення доступності та якості медичного обслуговування.

Штучний інтелект вже сьогодні змінює медичну практику, роблячи її більш ефективною, точною та персоналізованою. З розвитком технології ми можемо очікувати її ще ширшого застосування в медицині та появи нових інновацій, які покращать якість та тривалість життя. Lunit INSIGHT CXR, презентований IRISMED, це ще раз підтверджує.