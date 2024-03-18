В Украине начали использовать ИИ Lunit INSIGHT CXR For TB

Искусственный интеллект (ИИ) уже давно перестал быть чем-то фантастическим и стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Одним из направлений, где его использование приносит значительные выгоды, является медицина.

Тенденция использования искусственного интеллекта в этой сфере набирает обороты, предлагая значительные преимущества и открывая новые перспективы для диагностики, лечения и даже проведения операций.

Lunit INSIGHT CXR For TB

Что такое ИИ Lunit INSIGHT CXR For TB? Это современное программное обеспечение, которое использует технологии искусственного интеллекта для обнаружения легочных заболеваний на основе компьютерной обработки рентгеновских снимков.

Подобное программное обеспечение активно используется медицинскими организациями по всему миру, повышая скорость, эффективность и точность диагностики легочных заболеваний, упрощая анализ рентгеновских снимков.

Это особенно важно в контексте туберкулеза, который не обнаруживается у большого процента заболевших, в том числе из-за отсутствия или сложности диагностики. Новое оборудование в комплекте с инновационным программным обеспечением может решить эту проблему.

Lunit INSIGHT CXR от IRISMED

Компания IRISMED, официальный дистрибьютор FUJIFILM, в сотрудничестве с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, отметилась как новатор во внедрении искусственного интеллекта в медицинскую практику, передав первый в Украине инновационный продукт – Lunit INSIGHT CXR For TB, разработанный для выявления туберкулеза, в Областной клинический фтизиопульмонологический центр в Ивано-Франковске.

Представители компании не только передали уникальное программное обеспечение, но и провели обучение в рамках презентации – для этого были использованы портативные цифровые рентгены FDR Xair, снимки с которых впоследствии были обработаны Lunit INSIGHT CXR.

Как отмечают инженеры компании, Lunit INSIGHT CXR имеет ряд преимуществ, которые упрощают процесс диагностики, в том числе за счет визуализации поврежденных участков в виде тепловых карт и контуров, оценки вероятности наличия зон повреждений с помощью искусственного интеллекта в процентах и предоставления общих результатов анализа в каждом конкретном случае.

Перспективы использования искусственного интеллекта в медицине

Использование искусственного интеллекта в медицинском оборудовании, в том числе Lunit INSIGHT CXR For TB, в будущем может снизить процент не диагностированных случаев туберкулеза, а также заметно упростить и ускорить диагностику.

Перспективы медицинских технологий ИИ включают в себя дальнейшее развитие алгоритмов машинного обучения для более точной диагностики и лечения, создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений для врачей, разработку инновационных медицинских устройств и технологий, а также улучшение доступности и качества медицинского обслуживания.

Искусственный интеллект уже сегодня меняет медицинскую практику, делая ее более эффективной, точной и персонализированной. С развитием технологии мы можем ожидать ее еще более широкого применения в медицине и появления новых инноваций, которые улучшат качество и продолжительность жизни. Lunit INSIGHT CXR, презентованный IRISMED, еще раз это подтверждает.