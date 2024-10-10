11 жовтня — яке церковне свято, чому забороняється їсти солодке

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Пилипа. Один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який відігравав важливу роль у поширенні християнства. Пилип походив з міста Вифсаїда, що на березі Галілейського моря. Його ім'я може означати "той, хто любить коней".

Пилип був покликаний Ісусом до слідування за ним, про що згадується в Євангелії від Івана (1:43-46). Він відразу ж пішов за Христом і став одним із його учнів. Після Воскресіння Христа Пилип активно проповідував у різних містах, зокрема в Самарії. Там він звернув багато людей до християнства, здійснюючи чудеса.

Один із найвідоміших моментів з життя Филипа — його зустріч з ефіопським євнухом. За повелінням Святого Духа Пилип підійшов до колісниці євнуха, який читав книги пророка Ісаї, і пояснив йому суть віри в Ісуса. Після цього євнух охрестився. Пилип продовжував свою місійну діяльність, проповідуючи в різних регіонах, ймовірно, у Малій Азії та Єгипті. За різними джерелами, загинув мученицькою смертю. Є версії, що його вбили в місті Хіополь, або що він був розп'ятий на хресті.

Церковне свято 11 жовтня — день пам'яті святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського

Теофан народився в VII столітті, ймовірно, в Малій Азії. Про його раннє життя відомо небагато. Він був освіченим і благочестивим чоловіком. Після отримання священицького сану став єпископом Нікеї, де проявив себе як добрий пастир і захисник православної віри.

Теофан активно виступав проти іконоборчого руху, який поширювався в той час в імперії. Він захищав шанування святих ікон, вважаючи це важливим аспектом християнської віри. Через свої переконання Теофан пережив переслідування. Він був вигнаний з Нікеї, проте продовжував працювати на користь Церкви, навіть у вигнанні.

Після зміни політичної ситуації Теофан повернувся до Нікеї, де продовжив свою діяльність, сприяючи відновленню православної віри. Він залишив після себе духовні твори, в яких викладав свої погляди на християнство і захист віри. Його писання мали великий вплив на подальший розвиток православної теології. Теофан помер у мирі в старому віці.

Прикмети 11 жовтня

Народні прикмети 11 жовтня / Фото: Unsplash

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється їсти солодке, адже наші предки вірили, що інакше зростає ризик зустрітися із зловмисниками. Також не варто переїдати, тому що в ваше життя прийдуть голодні часи.

Що можна робити завтра

Цей день краще присвятити прибиранню в будинку. Якщо тут буде чисто, то в життя прийде біла смуга. Також можна займатися рукоділлям.

Читайте також: