11 жовтня — яке церковне свято, чому забороняється їсти солодке

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 11 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Пилипа. Один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який відігравав важливу роль у поширенні християнства. Пилип походив з міста Вифсаїда, що на березі Галілейського моря. Його ім'я може означати "той, хто любить коней".
Пилип був покликаний Ісусом до слідування за ним, про що згадується в Євангелії від Івана (1:43-46). Він відразу ж пішов за Христом і став одним із його учнів. Після Воскресіння Христа Пилип активно проповідував у різних містах, зокрема в Самарії. Там він звернув багато людей до християнства, здійснюючи чудеса.
Один із найвідоміших моментів з життя Филипа — його зустріч з ефіопським євнухом. За повелінням Святого Духа Пилип підійшов до колісниці євнуха, який читав книги пророка Ісаї, і пояснив йому суть віри в Ісуса. Після цього євнух охрестився. Пилип продовжував свою місійну діяльність, проповідуючи в різних регіонах, ймовірно, у Малій Азії та Єгипті. За різними джерелами, загинув мученицькою смертю. Є версії, що його вбили в місті Хіополь, або що він був розп'ятий на хресті.
Церковне свято 11 жовтня — день пам'яті святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського
Теофан народився в VII столітті, ймовірно, в Малій Азії. Про його раннє життя відомо небагато. Він був освіченим і благочестивим чоловіком. Після отримання священицького сану став єпископом Нікеї, де проявив себе як добрий пастир і захисник православної віри.
Теофан активно виступав проти іконоборчого руху, який поширювався в той час в імперії. Він захищав шанування святих ікон, вважаючи це важливим аспектом християнської віри. Через свої переконання Теофан пережив переслідування. Він був вигнаний з Нікеї, проте продовжував працювати на користь Церкви, навіть у вигнанні.
Після зміни політичної ситуації Теофан повернувся до Нікеї, де продовжив свою діяльність, сприяючи відновленню православної віри. Він залишив після себе духовні твори, в яких викладав свої погляди на християнство і захист віри. Його писання мали великий вплив на подальший розвиток православної теології. Теофан помер у мирі в старому віці.
Прикмети 11 жовтня
Що завтра не можна робити
Цього дня забороняється їсти солодке, адже наші предки вірили, що інакше зростає ризик зустрітися із зловмисниками. Також не варто переїдати, тому що в ваше життя прийдуть голодні часи.
Що можна робити завтра
Цей день краще присвятити прибиранню в будинку. Якщо тут буде чисто, то в життя прийде біла смуга. Також можна займатися рукоділлям.
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